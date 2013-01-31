83 میلیارد ریال زکات در کردستان جمع آوری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی‌ نژاد شامگاه چهارشنبه در دومین جلسه شورای زکات استان کردستان در سنندج اظهار داشت: 23 میلیارد و 700 میلیون ریال از این میزان مربوط به زکات غله، 31 میلیارد و 600 میلیون ریال مال‌ التجاره، 12 میلیارد و 800 میلیون ریال در زمینه اموال زکوی و 14 میلیارد و 900 میلیون ریال آن زکات فطریه بوده است.

وی با اشاره به روند رو به رشد جمع آوری زکات در استان کردستان بیان کرد: این میزان زکات از 46 هزار و 789 مودی زکات در 529 روستا و 18 شهر استان کردستان جمع ‌آوری شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی کردستان با بیان اینکه زکات جمع‌ آوری شده در راستای اجرای پروژه های عام المنفعه و رفع مشکلات نیازمندان صرف می شود، افزود: 31 میلیارد و 884 میلیون ریال از مبلغ فوق ‌الذکر در راستای حل مشکلات نیازمندان توسط معتمدان محلات هزینه شده است.

موسی نژاد اشاره کرد: سه میلیارد و 223 میلیون ریال نیز در اختیار مدیران شهرستان ها و 50 درصد از زکات جمع ‌آوری شده نیز به منظور احداث پروژه‌ های عام‌ المنفعه در قالب ساخت مسجد و خانه عالم هزینه شده است.

وی تقویت و توسعه فرهنگ پرداخت زکات در بین جامعه را مهمترین اولویت ستاد زکات استان دانست و افزود: به همین منظور ‌هزار و 450 نفر عامل افتخاری زکات و روحانیت در شهرها و روستاهای استان مشغول به فعالیت ترویجی فرهنگ زکات هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی کردستان برگزاری 249 جلسه شورای زکات در سطح استان، انجام 35 هزار و 993 مورد جلسات تبلیغی چهره به چهره، بکارگیری 160 مبلغ زکات، اجرای 245 مورد طرح عمرانی از محل جمع ‌آوری زکات با مشارکت دولت را از دیگر اقدامات شورای زکات استان در راستای احیاء و اجرای این فریضه الهی دانست.

موسی نژاد با بیان اینکه بیش از 720 پروژه عمرانی از محل وجوهات جمع‌ آوری زکات در استان در دست ساخت است، اشاره کرد: امسال نیز 202 طرح عمرانی از این محل در استان در حال اجراست که تاکنون اعتباری بالغ بر 31 میلیارد و 884 میلیون ریال در راستای اجرای این طرح ‌‌های عام ‌المنفعه هزینه شده است.

وی گفت: 390 دهیار، 16 بخشدار و هزار و 350 نفر از شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح استان در زمینه ترویج و نهادینه کردن فرهنگ زکات فعالیت می ‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان در پایان یادآور شد: زکات جمع‌ آوری شده با تشخیص و نظر معتمدین محلی در محل‌ های جمع ‌آوری شده هزینه می‌ شود.