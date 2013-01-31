نمایشگاه بزرگ کتاب فجر در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر صبح پنجشنبه در آئین افتتاح نمایشگاه بزرگ کتاب فجر در بوشهر با تبریک دهه مبارک فجر گفت: فرهنگ مطالعه در استان بوشهر مطلوب است و پیش‌بینی می شود استقبال مردم به‌ویژه دانش آموزان از این نمایشگاه مناسب باشد.

محمد حسن پرآور با قدردانی از تلاش اداره کل آموزش و پرورش استان که در راه اندازی این نمایشگاه تلاش کرده است، گفت: لازم است به دانش آموزان نیازمند در خرید کتاب کمک ویژه شود و پس از پایان نمایشگاه کتاب‌های مورد نظر کتابخانه‌های مدارس به‌ویژه مدارس روستایی تامین شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز در این آئین گفت: در این نمایشگاه که تا 30 بهمن برپاست شش‌هزار عنوان کتاب در قالب 100هزار جلد کتاب در مدرسه راهنمایی امیر کبیر بوشهر ارائه شده است.

خلیل رضایی با بیان اینکه این کتابهای بین 35 تا40 درصد تخفیف عرضه می‌شود، اظهار داشت: دانش آموزان و عموم مردم می‌توانند کتاب‌های مورد نظر خود را با تخفیف خریداری کنند.