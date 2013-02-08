  1. ورزش
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۴۱

برای دیدار با نفت تهران؛

اسامی 18 بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس اعلام شد/ خبری از مهدوی‌کیا نیست

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس اسامی بازیکنان این تیم برابر نفت تهران را اعلام کرد که در بین اسامی 18 نفره نامی از مهدی مهدوی‌کیا دیده نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین سرخپوشان قبل از دیدار برابر نفت تهران عصر امروز جمعه در ورزشگاه درفشی فر برگزار شد. در این تمرین بازیکنان پس از دویدن و گرم کردن، تمرینات تاکتیکی سبکی را انجام دادند و در پایان نیز تمرین ضربات ایستگاهی را برگزار شد.

همچنین فهرست 18 نفره سرخپوشان برای دیدار با نفت تهران مشخص شد و بازیکنان پرسپولیس پس از پایان تمرین راهی محل اردو شدند. در جمع بازیکنان دعوت شده به اردو نامی از مهدوی مهدوی کیا دیده نمی شود.
بر اساس اعلام سرمربی پرسپولیس، نیلسون جونیور، رضا محمدی، سید جلال حسینی، علیرضا نورمحمدی، محسن بنگر، حسین ماهینی، محمدرضا خانزاده، مهرداد پولادی، امیرحسین فشنگچی، رضا حقیقی، میثم نقی‌زاده، محمد نوری، ولاتکو، مارکو پروویچ، محمد قاضی، هادی نوروزی، غلامرضا رضایی و کریم انصاری‌فرد 18 بازیکنی هستند که پرسپولیس را در دیدار با نفت تهران همراهی خواهند کرد.

دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس ساعت 17 روز شنبه در چارچوب هفته بیست و پنجم دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

