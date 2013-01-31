برگزاری سومین دوره رقابت های چهار جانبه هاکی قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از رقابت ها به مدت چهار روز و با شرکت استان های آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین و کرمانشاه در مجموعه ورزشی الغدیر برگزار می شود.

تیم فوتسال هئیت فوتبال قزوین در یزد به مصاف ایساتیس می رود

در هفته یازدهم رقابت های دسته اول فوتسال کشور ، تیم فوتسال هئیت فوتبال قزوین از ساعت 16 امروز در یزد میهمان ایساتیس این شهر است.

تیم فوتسال هئیت فوتبال قزوین با ۱۸ امتیاز در مکان سوم جدول رده بندی قرار دارد.

مسابقات دسته اول باشگاه های کشور با شرکت 16 تیم در دو گروه هشت تیمی برگزار می شود.

مصاف تیم های هندبال کاسپین قزوین و ثامن الحجج سبزوار امروز در قزوین

در هفته پنجم از دور برگشت رقابت های لیگ برتر هندبال، تیم کاسپین قزوین از ساعت 16 امروز در سالن شهید بابایی قزوین میزبان تیم ثامن الحجج سبزوار است.

تیم هندبال کاسپین قزوین با هفت امتیاز در مکان هشتم جدول رده بندی قرار دارد.

ده تیم در مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور شرکت دارند.

تیم بسکتبال تکماش قزوین فردا پذیرای نماینده کرمان است

تیم تکماش در دور برگشت مرحله حذفی رقابت های دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور، از ساعت 16 فردا در سالن شهیدبابایی قزوین میزبان مس کرمان است.

تیم تکماش بازی رفت خود را ۸۲ ـ 69 به مس کرمان واگذار کرد.

در صورت پیروزی تیم تکماش در بازی فردا تکلیف تیم صعود کننده به مرحله بعدی به بازی سوم کشیده خواهد شد.

