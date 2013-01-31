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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۰۸

تمثال حضرت امام خمینی (ره) در تایباد گلباران شد

تمثال حضرت امام خمینی (ره) در تایباد گلباران شد

تایباد - خبرگزاری مهر: تمثال مبارک امام خمینی (ره) با حضور مسئولین، فرماندار و دانش آموزان و مردم در تایباد گلباران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تایباد صبح پنجشنبه در این مراسم اظهار کرد: سه عنصر دین، رهبری و وحدت امت باعث پیروزی و ضامن بقای انقلاب اسلامی ایران است.

محمد عارف عارفی گفت: رهبری مدبرانه حضرت امام خمینی ( ره ) باعث شد تا تمام اقشار جامعه با وحدت کلمه مقابل رژیم پهلوی حضور پیدا کنند.

وی بیان داشت: تلاش دشمنان این است که  یکی  از سه عنصر را حذف کنند تا این نظام و انقلاب را بین ببرند و ما بایستی هوشیار بوده و با وحدت این توطئه دشمنان را خنثی کنیم.

 وی افزود: دشمنان نظام و انقلاب در فتنه سال 88 به دنبال تضعیف رهبری بودن که مردم با پیروی از رهبری پیروز میدان شدند و حال به دنبال از بین بردن وحدت مردم هستند.

وی تصریح کرد: همه ما بایستی با دست به دست هم بدهیم و از این سه عنصر جدا نشویم و با وحدت خود به رشد و توسعه انقلاب کمک کنیم .

کد مطلب 1804698

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