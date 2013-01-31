گل و گلاب بهانه برای میثاقی دوباره با شهدا شد/ شهادت طلبی رمز پیروزی و عزت انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، امروز گل و گلاب بهانه ای شد برای حضور در گلزاری که گل های آن عارفانه پر کشیدند تا پرپر شدنشان آزادی، عزت و عظمت امروز را رقم زند.
گل هایی که به خون غلتیدند تا به دنیا ثابت کنند پیروزی مگر با جان نثاری و ایمان میسر نمی شود و چه زیبا معنا کردند پیروزی را انها که از جان خود گذشتند تا ارامش را تقدیم آیندگان کنند.
انقلاب، ایمان و شهادت سه واژه ای است که به معنای تمام کلمه درخور و شایسته یکدیگر بوده و هرگز انقلابی جدا از ایمان پیروز نبوده و دوام نداشته و هیچ چیزی شیرین تر از شهد شهادت و جان نثاری برای حفظ ارزشها و آرمانهای انقلابی نخواهد بود.
در اولین روز از دهه فجر تجدید میثاق با آرمانهای آلاله های نظام مقدس جمهوری اسلامی که با خون پاک خود عزت و جاودانگی را برای میهن عزیزمان رقم زده و انقلاب اسلامی از خون سرخ آنها گلگون است، نشانی از زنده بودن نام و یاد آنها دردلها و پیمانی دوباره برای در خط آنها بودن است.
امروز گل ها قاصد پیام غیرت و همت میراث داران انقلاب شدند برای شهدا که بدانند و آسوده باشند که راهشان ادامه دارد و میراثشان به بهترین شکل ممکن حفظ شده است.
مدیران و مسئولان نهادهای مختلف استان البرز از جمله تبلیغات اسلامی، اوقاف و امور خیریه و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در مزار شهدای خفته در گلزار امامزاده محمد، با آرمانها و ارزشهای انقلابی شهیدان تجدید میثاق کردند و بار دیگر با شهدا عهد بستند که راهشان ادامه دارد و تا آخرین قطره خون از ارزشها و آرمانها یانقلاب اسلامی که ثمره خون پاک آنهاست دفاع خواهد شد.
وقتی امروز در سر مزار شهدا فاتحه می خواندی و برای شادی روح آنها صلوات می فرستادی غمی بزرگ در دل احساس می کردی و با خود می گفتی خوش به آنها که اینگونه رفتند و چه آرام و با عزت در جایگاه ابدی خود خفته اند و بد به حال ما که هر روز بار مسئولیتمان دو چندان و امتحانهایمان سخت تر می شود.
غبارروبی، عطرافشانی، گلباران مزار، تعویض پرچم های به اهتزاز درآمده در مزار شهدا، و قرائت فاتحه و زیارت عاشورا از جمله آئین های این مراسم در اولین روز از سی و چهارمین بهار پیروزی انقلاب در امامزاده محمد(ع) کرج بود.
شهدا نمادی از ولایت مداری و الگوی تمام عیار جان نثاری هستند
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