گل و گلاب بهانه برای میثاقی دوباره با شهدا شد/ شهادت طلبی رمز پیروزی و عزت انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، امروز گل و گلاب بهانه ای شد برای حضور در گلزاری که گل های آن عارفانه پر کشیدند تا پرپر شدنشان آزادی، عزت و عظمت امروز را رقم زند.

گل هایی که به خون غلتیدند تا به دنیا ثابت کنند پیروزی مگر با جان نثاری و ایمان میسر نمی شود و چه زیبا معنا کردند پیروزی را انها که از جان خود گذشتند تا ارامش را تقدیم آیندگان کنند.

انقلاب، ایمان و شهادت سه واژه ای است که به معنای تمام کلمه درخور و شایسته یکدیگر بوده و هرگز انقلابی جدا از ایمان پیروز نبوده و دوام نداشته و هیچ چیزی شیرین تر از شهد شهادت و جان نثاری برای حفظ ارزشها و آرمانهای انقلابی نخواهد بود.

در اولین روز از دهه فجر تجدید میثاق با آرمانهای آلاله های نظام مقدس جمهوری اسلامی که با خون پاک خود عزت و جاودانگی را برای میهن عزیزمان رقم زده و انقلاب اسلامی از خون سرخ آنها گلگون است، نشانی از زنده بودن نام و یاد آنها دردلها و پیمانی دوباره برای در خط آنها بودن است.

امروز گل ها قاصد پیام غیرت و همت میراث داران انقلاب شدند برای شهدا که بدانند و آسوده باشند که راهشان ادامه دارد و میراثشان به بهترین شکل ممکن حفظ شده است.

مدیران و مسئولان نهادهای مختلف استان البرز از جمله تبلیغات اسلامی، اوقاف و امور خیریه و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در مزار شهدای خفته در گلزار امامزاده محمد، با آرمانها و ارزشهای انقلابی شهیدان تجدید میثاق کردند و بار دیگر با شهدا عهد بستند که راهشان ادامه دارد و تا آخرین قطره خون از ارزشها و آرمانها یانقلاب اسلامی که ثمره خون پاک آنهاست دفاع خواهد شد.

وقتی امروز در سر مزار شهدا فاتحه می خواندی و برای شادی روح آنها صلوات می فرستادی غمی بزرگ در دل احساس می کردی و با خود می گفتی خوش به آنها که اینگونه رفتند و چه آرام و با عزت در جایگاه ابدی خود خفته اند و بد به حال ما که هر روز بار مسئولیتمان دو چندان و امتحانهایمان سخت تر می شود.

غبارروبی، عطرافشانی، گلباران مزار، تعویض پرچم های به اهتزاز درآمده در مزار شهدا، و قرائت فاتحه و زیارت عاشورا از جمله آئین های این مراسم در اولین روز از سی و چهارمین بهار پیروزی انقلاب در امامزاده محمد(ع) کرج بود.

شهدا نمادی از ولایت مداری و الگوی تمام عیار جان نثاری هستند

حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهداف حضور در گلزار شهدا گفت: امروز مردم ایران آزادی، عزت و اقتدار خود را مدیون شهدا هستند و هر چه داریم از برکت خون پاک آنها در ایران اسلامی است

وی افزود: شهدای ما نمادی از ولایت مداری و اطاعت بی چون و چرا از ولایت هستند که برای حفظ نظام و دفاع از ارزشهای انقلابی جان خود را فدا کرده و سبکبال پر کشیدند.

مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی البرز گفت: حضور بر سر مزار این آلاله ها تجدید عهدی است با انها برای ادامه راهشان و گوشزدی خواهد بود برای همه جهانیان که ملت ایران همواره در صحنه حضور داشته و برای دفاع از ارزشها همواره آماده جانفشانی خواهند بود.

وی گفت: بی شک مطالبه شهدا ازما، ولایت مداری و دفاع از آنچه آنها برایش جانفشانی کردند یعنی حفظ و بقای نظام اسلامی در ایران بوده و حضور مردم در راهپیمائی 22 بهمن اعلام ادامه راه آنها و تحقق مطالبه آنها خواهد بود.

