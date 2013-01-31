انعقاد 28 تفاهمنامه برای سرمایه گذاری موقوفات خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از انعقاد 26 میلیارد تومان تفاهم نامه در قالب 28 مورد در اولین نمایشگاه منطقه ای فرصت های سرمایه گذاری موقوفات خراسان جنوبی خبر داد.

وی گفت: ایجاد اشتغال و آبادانی و عمران از مزایای سرمایه گذاری در املاک موقوفه است که باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام گرایلی با بیان اینکه در اولین روز کاری این نمایشگاه تعداد 20 تفاهم نامه بین سرمایه گذاران و اداره اوقاف و امور خیریه بسته شده است ،افزود: در قالب این تفاهم نامه ها حدود 26 میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام خواهد گرفت که اگر حتی یک سوم آن محقق شود کار بزرگی در استان آغاز می شود.

وی با بیان این که تعداد 12 پروژه اوقاف شهرستان بیرجند به منظور معرفی به سرمایه گذاران در معرض نمایش قرار داده شده است، بیان کرد: این پروژه ها در راستای شناسایی سرمایه گذار برای سرمایه گذاری تعریف شده است.

انعقاد 15 میلیارد تومان تفاهم نامه برای موقوفات فردوس

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فردوس از انعقاد 15 میلیارد تومان تفاهم نامه در راستای احیاء موقوفات شهرستان فردوس در اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری موقوفات خراسان جنوبی خبر داد.

حجت الاسلام دادخدا خدایی افزود: تعداد 40 قطعه زمین موقوفه با کاربری تجاری مسکونی از شهرستان فردوس برای سرمایه گذاری در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری موقوفات ارائه شده است.

وی با بیان اینکه تمامی اراضی در تفاهم نامه اولیه واگذار شده است، اظهار کرد:در این راستا بالغ بر 15 میلیارد تومان جذب شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فردوس ادامه داد: تعداد هفت قطعه زمین موقوفه با کاربری تجاری مسکونی برای سرمایه گذاری از شهرستان بشرویه نیزدر این نمایشگاه ارائه شده است که از استقبال سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این اراضی برخوردار است.

وی بیان کرد:در این راستا بالغ بر 50 میلیون تومان تفاهم نامه بسته شده است.

حضور 6 فعال قرآنی خراسان جنوبی در مسابقات کشوری مازندران

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: تعداد شش فعال قرآنی خراسان جنوبی به سی و پنجمین دوره مسابقات قران کریم در استان مازندران اعزام و در این دوره از مسابقات حضور دارند.

حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی افزود:این افراد در قالب دو گروه سه نفره خواهران و سه نفره برادران به این دوره از مسابقات اعزام شده اند.

وی با اشاره به شرکت کنندگان برادر استان در این دوره از مسابقات اظهار کرد: آقایان محسن حسین خو در رشته قرائت،عارف پیشه ور در رشته مفاهیم و عبدالله احراری در رشته حفظ 20 جزء در این دوره از مسابقات حضور دارند.

حجت الاسلام گرایلی به شرکت کنندگان در بخش خواهران در این دوره از مسابقات اشاره کرد و تصریح کرد: خانم ها فرزانه کارکن در رشته ترتیل، مرضیه اشرفی در رشته حفظ کل و فهیمه ملک نژاد در رشته حفظ 20 جزء به این مسابقات اعزام و در مسابقات حضور دارند.