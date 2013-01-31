راه اندازی اتاق فکر در کمیته امداد مه ولات/اشتغال به تحصیل 34 مددجوی بجستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) مه ولات از راه اندازی اتاق فکر و مشاوره ویژه مددجویان، در کمیته امداد آن شهرستان خبر داد.

محمد رضا حسین پور گفت: این اتاق فکر با هدف ارائه راهکارهایی در خصوص خدمات مشاوره ای بهتر به مددجویان تحت پوشش این اداره تشکیل شده است تا با این امر بتوانیم از بروز برخی مسائل جلوگیری کنیم.

وی به احادیث،آیات و روایات در این مورد اشاره کرد و افزود: مشاوره و راهنمایی راه امن تری برای انتخابها محسوب می شود به شرطی که در این مشاوره ها از افراد خبره،کارشناس و امین بهره گرفته شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) مه ولات، خاطر نشان کرد: بهترین روش برای پیشگیری،آموزش است که در این زمینه به مقوله مشاوره ی تخصصی پرداخته شد تا با آموزش های لازم از آسیب های اجتماعی جلوگیری کنیم

اشتغال به تحصیل 34 مددجوی بجستانی در دانشگاه

مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) بجستان از اشتغال به تحصیل 34 دانشجو و طلاب دینی تحت حمایت این اداره در این شهرستان خبر داد.

کاظم حسینی گفت: یکی از ماموریت های اداره فرهنگی برای دانش آموزان، دانشجویان و طلاب دینی پرداخت کمک هزینه تحصیلی است تا با این امر زمینه های ادامه تحصیل و ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر مددجویان فراهم شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر در این اداره 215 دانش آموز و34 دانشجو و طلبه دینی تحت پوشش این اداره قرار دارند.

حسینی به مقوله دانشجویی پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر 34 دانشجو تحت پوشش این نهاد هستند که 29 دانشجو در دانشگاه پیام نور و 5 طلاب دینی درمراکز آموزشی علوم ومعارف دینی مشغول به تحصیل هستند.

تقدم نگاه فرهنگی بر اقتصادی در دیدگاه علوی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی گفت: در دیدگاه علوی و ولایی نگاه فرهنگی بر نگاه اقتصادی مقدم است چرا که با این نگاه، جامعه متحول می شود.

علی اصغر حاجی نقی، درنشست مسئولان و کارشناسان خودکفایی یزد که در اتاق جلسات این اداره کل برگزارشد اظهارکرد: فقر موضوع پیچیده ای است که دارای لایه های زیادی است و به آن، به عنوان مقوله تک ساحتی نمی توان نگاه کرد چرا که آثار و عواقب آن در جامعه زیاد است.

وی رویکردهای پرداختی به مقوله فقر را مهم خواند و اظهار داشت: نگاه های کارشناسانه به فقر در راستای مقابله و برنامه ریزی با این پدیده می تواند آثار کوتاه مدتی را در خصوص شکاف آمدی، فاصله درآمدی و کاهش فاصله درآمدی در بر داشته باشد.

در ادامه حاجی نقی به بعد دیگر کارشناسی در این حوزه مبنی بر مددکاری اجتماعی پرداخت و بیان کرد: در حوزه مددکاری اجتماعی و در خصوص فقر باید به دنبال ظرفیت ها، استعداد یابی و قابلیت های نیازمندان باشیم چرا که این دیدگاه، با توجه به قابلیت افراد نگاه بلند مدت است.