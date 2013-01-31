برترین فیلم های سینمایی انقلاب در مشهد اکران می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت فیروزی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: استقبال خوبی که از جشنواره فیلم عمار صورت گرفت باعث شد تا ایده اکران فیلم های انقلابی قوت بگیرد زیرا به این نتیجه رسیدیم که در شرایط کنونی استفاده از ابزارهای بصری مانند فیلم می تواند تاثیر گذاری بیشتری داشته باشد به همین علت در این برنامه که "انقلاب در قابهای شیشه ای" نام گرفته است ده فیلم برتر این حوزه در ده روز دهه فجر در فرهنگسرای انقلاب اکران می شود.

وی اظهار داشت: خوشبختانه توانستیم با ارتباط با روابط عمومی موزه عبرت تعدادی از فیلم های شاخص انقلاب را تهیه کنیم البته نگاه ما در این برنامه تنها پخش و اکران فیلم سینمایی نخواهد بود.

وی ادامه داد: قبل از اکران، ابتدا کارشناسی پیرامون فیلم مربوطه و موضوع آن صحبت خواهد کرد مسابقه ای با موضوع برترین برداشت از فیلم و بهترین انتقاد و پیشنهاد سازنده نسبت به آن ویژه حاضرین برگزارخواهد شد و در هر اکران پنج نفر به عنوان برندگان مسابقه معرفی می شوند.

فیروزی درخصوص اختتامیه این برنامه تصریح کرد: در شب 22بهمن مراسم اختتامیه ای با حضور فرج الله سلحشور کارگردان سینما و تلویزیون و اعضای انجمن سینمای جوانان کشور برگزار می شود و جوایز برندگان را به آنها اهدا خواهیم کرد.