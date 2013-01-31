"فرزندان خورشید" در مشهد به روی صحنه می رود/اجرای تئاتر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت فیروزی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نمایشنامه این تئاتر برگرفته از کتاب "بچه های خورشید" اثر استاد علی حمیدی یکی از نویسندگان معروف مشهدی است که در تئاتر فجر سابقه درخشانی دارد، همچنین جوان ترین تیم هنری کشور از جمله آقایان اربابی و مسعودی به عنوان کارگردان و دیگر عوامل، این تئاتر را اجرا خواهند کرد.

وی در خصوص موضوع تئاتر فرزندان خورشید تصریح کرد: موضوع کلی آن مبارزه حق علیه باطل در عالم و جلوه آن در انقلاب اسلامی است و با وجود اینکه روایتگر یک زندگی عادی و روزمره است در چهار سکانس به بررسی چهار برش از انقلاب می پردازد.

وی ادامه داد: در سکانس اول شکنجه ها و فشارهای وارد از سوی طاغوت بر مردم مورد بررسی قرار می گیرد و در سکانس دوم نیز مبارزات اهل حق که موجب ایجاد نخستین جرقه های آغاز انقلاب می شوند روایت می گردد.

فیروزی افزود: رهبران انقلاب در سکانس سوم به عنوان بزرگان و استوانه های انقلاب معرفی می شوند و آخرین سکانس این نمایش، روایت فتح است که نمایانگر پیروزی انقلاب اسلامی است و تئاتر با نمایش ورود امام خمینی به کشور پایان می یابد.

وی در خصوص مخاطبان این تئاتر بیان داشت: نکته مثبتی که می توان در این نمایشنامه به آن اشاره کرد قابلیت اجرای آن برای تمامی گروههای سنی از خردسال تا بزرگسال است و فرهنگسرای انقلاب تصمیم دارد به منظور بهره بردن تمامی شهروندان مشهدی از این تئاتر آن را در قالب ویژه عموم مخاطبان به اجرا درآورد.