ضرورت بیمه درختان به دلیل احتمال سرمازدگی بهاری

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب ایرانی فام پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی سازمان گفت: اگر روند افزایش میانگین دما در استان به همین منوال ادامه یابد احتمال خسارت به محصولات باغی از ناحیه سرمازدگی و یخبندان در بهار آینده بیشتر می شود.

وی با اشاره به احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی به ویژه محصولات سردرختی در بهار سال 92 افزود: میانگین دما در فصل زراعی جاری 9 تا 10 درجه سانتیگراد است که با توجه به میانگین دما در سال زراعی گذشته باید گفت 4.7 درجه سانتیگراد افزایش دما داشته ایم که این میزان ازمیانگین دما در بلند مدت نیز بالاتر بوده است.

وی با بیان اینکه متوسط بارندگی ها در سال زراعی جاری تا دوم بهمن ماه 98 میلی متر بوده است، افزود: در صورتی که در سال زراعی گذشته ، میزان بارندگی ها در همین مدت بیش از 102 میلی متر گزارش شده بود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان با بیان اینکه مقابله با عوارض سرمازدگی در بخش های باغی و زراعی ، فقط می تواند از مجرای توسعه آگاهی و آموزش های لازم توسط مروجین کشاورزی تحقق یابد، ادامه داد: سرمازدگی بهاره همه ساله خسارات قابل توجهی را به بخش کشاورزی، اقتصاد و چرخه تولید کشور تحمیل می کند بنابراین برای مقابله با سرمازدگی و افزایش مقاومت گیاهان به سرما و یخ زدگی لازم است تا مدیریت تنش رعایت شود.