117 پروژه عمرانی و کشاورزی در چناران به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسینی قبل از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: برای اجرای این طرح ها که در حوزه‌های عمرانی، خدماتی، کشاورزی، صنعتی و فرهنگی شهرستان چناران صورت گرفته، بیش از 89 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

فرماندار شهرستان چناران گفت: پروژه های آماده افتتاح در شهرستان چناران شامل گازرسانی، ویدئو کنفرانس مخابراتی برای زندان، سه طرح صنعتی و دهها طرح دیگر است.

حسینی گفت: مسئولان دستگاههای اجرایی این شهرستان نیز در ایام دهه فجر با حضور در روستاها، از نزدیک با مردم دیدار خواهند کرد و به مسائل و مشکلات آنان رسیدگی می‌کنند.

فرماندار شهرستان چناران دهه فجر را بهترین فرصت برای انتقال فرهنگ انقلاب و امام راحل به نسل جوان و بهترین زمان مرور و یادآوری خدمات ارزنده نظام اسلامی دانست و گفت: انقلاب اسلامی سرآغاز طلوع اسلام و خاستگاه ارزش‎های اسلامی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ پر افتخار ما است.