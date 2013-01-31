۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۱۷

در ایام دهه فجر/

117 پروژه عمرانی و کشاورزی در چناران به بهره برداری می رسد

چناران - خبرگزاری مهر: فرماندار چناران از بهره برداری 117 پروژه دولتی و خصوصی در حوزه های مختلف عمرانی و کشاورزی در این شهرستان طی دهه فجر سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسینی قبل از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: برای اجرای این  طرح ها  که در حوزه‌های عمرانی، خدماتی، کشاورزی، صنعتی و  فرهنگی شهرستان  چناران صورت گرفته، بیش از 89 میلیارد تومان  اعتبار هزینه شده است.

فرماندار شهرستان چناران گفت: پروژه های آماده افتتاح در شهرستان چناران شامل گازرسانی، ویدئو کنفرانس مخابراتی برای زندان، سه طرح صنعتی و دهها طرح دیگر است.

حسینی گفت: مسئولان دستگاههای اجرایی این شهرستان نیز در ایام دهه فجر با حضور در روستاها، از نزدیک با مردم دیدار خواهند کرد و به مسائل و مشکلات آنان رسیدگی می‌کنند.

فرماندار شهرستان چناران دهه فجر را بهترین فرصت برای انتقال فرهنگ انقلاب و امام راحل به نسل جوان و بهترین زمان مرور و یادآوری خدمات ارزنده نظام اسلامی دانست و گفت: انقلاب اسلامی سرآغاز طلوع اسلام و خاستگاه ارزشهای اسلامی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ پر افتخار ما است.

