برد مقابل استیل آذین راه صعود سیاه جامگان را هموار خواهد کرد

حسن بادامکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا پایان فصل لیگ دسته دو فوتبال کشور 9 بازی دیگر پیش رویمان است.

وی افزود: در 9 بازی باقی مانده سه بازی از اهمیت بیشتری برخوردار است که بازی استیل آذین یکی از مهمترین بازی ها به شمار می آید.

بادامکی یادآور شد: مسابقه سیاه جامگان در مقابل استیل آذین تهران روز دوشنبه شانزدهم بهمن ماه ساعت 14به میزبانی مشهد و در ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: درست است که سیاه جامگان چند بازی حساس دیگر پیش روی خودش دارد اما برد مقابل تیم استیل آذین راه صعود سیاه جامگان به لیگ دسته یک کشور را هموار خواهد کرد.

وی اظهار کرد: خوشبختانه با مدیریت خوبی که در باشگاه وجود دارد همه چیز خوب و روبراه است و مدیران با مهیا کردن شرایط مناسب از تیم فقط برد می خواهند.

بازیکن با سابقه مشهدی افزود: برای بازی مقابل استیل آذین، سلمان زحمت کش و مجید قدیمی کاپیتان تیم مان را به دلیل اخطاری که در بازی مقابل تیم ساری دریافت کرد در اختیار نداریم.

وی همچنین با اشاره به مصدومیت روح الله بهرامی بازی کن سیاه جامگان عنوان کرد: بهرامی از ناحیه چشم مشکل داشت و قرار بود تحت عمل جراحی قرار بگیرد که البته بنده از جریان درمان ایشان بی اطلاع هستم.

بادامکی بیان کرد: همانگونه که تا کنون حمایت تماشاگران و طرفداران تیم باعث روحیه گرفتن مدیران، مربیان و بازیکنان تیم شده امیدوارم در بازی های آینده نیز با همت بچه ای تیم و طرفداران بتوانیم با قاطعیت و قدرت به لیگ دسته یک کشور صعود کنیم.