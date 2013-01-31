تبیین گفتمان انقلاب اسلامی برای نسل جوان از مهمترین وظایف مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، کیهان هاشم نیا صبح امروز در مراسم آغاز جشن های دهه فجر در استان افزود: ایام الله دهه فجر عید بزرگ و نقطه تحولی در نظام اسلامی است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه یاد و خاطره مجاهدت های ایثارگران را باید در این ایام ارج نهاد، اظهارداشت: دهه فجر آغاز طلوع اسلام است.

استاندار گیلان گفت: این فجر عظیم باید به گونه ای تبیین شود که جوانان با نقش و اندیشه های امام راحل و رهبر معظم انقلاب در انقلاب و تداوم آن آشنایی کافی پیدا کنند.

وی در ادامه با اعلام اینکه یک هزار و 100 طرح عمرانی با ارزش بیش از34 هزار میلیارد ریال در ایام مبارک دهه فجر امسال در گیلان به بهره برداری می رسد، افزود: برای این طرح ها علاوه بر اعتبارات ریالی، 598 میلیون یورو معادل 24 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری ارزی صورت گرفته که در مجموع با این سرمایه گذاری نسبت به دهه فجر سال قبل، چهار برابر افزایش یافته است.

هاشم نیا با اشاره به اینکه در حوزه راه و شهرسازی نیز 10 هزار واحد مسکن مهر به در این ایام بهره برداری می رسد، اظهارداشت: طرح مسکن مهر از سیاست های راهبردی دولت است.

وی همچنین تعریض، زیرسازی و آسفالت راه روستایی، روکش آسفالت، احداث پل مهر با اعتبار 370 میلیارد ریال، افتتاح 13 طرح بنادر و دریانوردی با سرمایه گذاری افزون بر 570 میلیارد ریال و دو مجتمع خدمات رفاهی بین راهی با اعتباری بیش از 14 میلیارد ریال را از جمله طرح های دهه فجر استان گیلان عنوان کرد.

استاندار گیلان گفت: از دیگر طرح های دهه فجر امسال می توان به 45 طرح شرکت سهامی آب منطقه ای، گازرسانی به 84 روستا، 28 طرح اداره کل نوسازی مدارس، ساماندهی 9 گلزار شهدا، 21 طرح ورزشی، بهره برداری از 380 واحد مسکن مددجویان شهری و روستایی کمیته امداد، 65 واحد مسکن مددجویان شهری و روستایی بهزیستی، بهره برداری از 12 شبکه فرعی آبیاری و زهکشی سازمان جهادکشاورزی را نام برد.

وی یادآورشد: در بخش صنعت، معدن و تجارت نیز 18 طرح، در حوزه سازمان میراث فرهنگی افتتاح 14هتل، مجتمع اقامتی و پذیرایی، بهره برداری از 9 طرح صدا و سیما شامل راه اندازی چهار مبدل چهار کاناله تلویزیونی، چهار فرستنده دیجیتال در تالش، لنگرود، املش، رودبار و آستارا و اجرای 30 طرح از سوی شرکت مخابرات استان و 29 طرح دانشگاه علوم پزشکی گیلان شامل افتتاح بیمارستان قائم و 20 خانه بهداشت روستایی از طرح های دهه فجر امسال است.