30 درصد ساکنان مراکز سالمندان خراسان رضوی بلاصاحب‌ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عارف آرام اظهارکرد: این سازمان سالانه 2 میلیارد و 200 میلیون تومان برای نگهداری سالمندان، یارانه پرداخت می‌کند.

وی گفت: این یارانه برای یک هزار سالمند در مراکز شبانه‌روزی، 40 نفر در مراکز روزانه و 600 سالمند به صورت خدمات در منزل پرداخت می‌شود.

وی افزود: برای سالمندان مراکز شبانه‌روزی ماهانه تا سقف 200 هزار تومان، در مورد سالمندان مراکز روزانه تا سقف 125 هزار تومان در ماه و برای خدمات در منزل، به ازای هر سالمند در ماه 70 هزار تومان پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به افزایش جمعیت سالمندان در استان و کشور گفت: با توجه به افزایش ضریب سالمندی، تعداد سالمندان جامعه رو به ازدیاد گذاشته و برآوردها نشان می‌دهد که در پایان 1405 تعداد سالمندان به بیش از 15 میلیون نفر در سطح کشور می‌رسد و در خراسان رضوی انتظار می‌رود که این تعداد بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر باشد در حالی که امروز این تعداد کمتر از 600 هزار نفر تخمین زده می‌شود.

آرام با بیان اینکه جمعیت 15 میلیونی سالمندان تا 15 سال آینده، هزینه‌ زیادی بر دوش جامعه می‌گذارد گفت: هنوز ما در شرایط آمادگی برای این وضعیت قرار نداریم زیرا برنامه‌های اجرایی و پیشگیرانه برای رویارویی با این وضعیت در دست نداریم.

وی یادآور شد: در دو سال گذشته حدود 70 دانش‌آموز در رشته‌ مراقبت سالمندی در استان دیپلم گرفته و یا در حال گذراندن دوره‌ متوسطه است و این جوانان پس از اتمام دوره‌ دبیرستان، بلافاصله در مراکز سالمندان جذب می‌شوند.

وی افزود: با این وجود در حال حاضر، شاخص‌های طب سالمندی،‌ پرستاری سالمندان، مناسب‌سازی عمومی و وضعیت فرهنگی استان، برای پذیرش جمعیت سالمند در دهه‌ی آینده، شرایط مناسبی ندارد.

آرام تصریح کرد: در حال حاضر 30 درصد جمعیت مراکز سالمندان خراسان رضوی را افراد مجهول الهویه و بی‌سرپرست تشکیل می‌دهند و با افزایش نسبی جمعیت در دهه‌ی آینده، اگر تمهیدات فرهنگی لازم اندیشیده نشود، افزایش تصاعدی تعداد سالمندان بلاهویت در این مراکز، دور از انتظار نیست.

وی در خصوص برنامه‌های آینده‌ی بهزیستی برای موضوع سالمندان گفت: مرکز قرنطینه‌ سالمندان در استان ایجاد شده که سالمندانی که از سوی مراجع قضایی معرفی می‌شوند در این مرکز مورد معاینات دقیق پزشکی و روانی قرار گیرند و خدمات مددکاری مورد نیاز به آنان ارائه شود تا چنانچه امکان ردیابی خانواده وجود دارد آنها به خانواده‌هایشان یا به خانواده‌های خویشاوندان تحویل شوند و اگر کسی را ندارند به محل‌های مناسب‌ نگهداری هدایت شوند.

کارشناس سالمندان بهزیستی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه نگهداری سالمندان در خانواده‌ یا در میان فامیل، برای دولت ارجحیت دارد گفت: تلاش می‌کنیم بتوانیم یک کمک مالی برای کسانی که سالمندان را در محیط خانواده یا در جمع خویشان نگهداری می‌کنند فراهم شود اما در حال حاضر این کمک به صورت یارانه‌ مراکزی که به سالمندان در منزل خدمت می‌دهند انجام می‌شود.

وی همچنین گفت: برنامه‌هایی برای گسترش ورزش و تحرک در مراکز سالمندان و در بین خانواده‌ها داریم که اجرای آنها نیاز به اعتبارات و فرهنگ‌سازی دارد و امیدواریم با توجه به وضعیت فعلی جامعه و چشم‌انداز آینده، اعتبارات بیشتری به موضوع سالمندان اختصاص یابد تا بتوان برنامه‌های مورد نیاز را طراحی و اجرا کرد.

وی گفت: در همین راستا تمام کارکنان مراکز سالمندان شامل پرسنل فنی، نیروهای بهداشتی و درمانی، کادر اجرایی و مددیاران، دوره‌های بازآموزی را گذرانده و آگاهی‌های علمی آنان به روز‌رسانی شده است.

وی افزود:‌ این فرایند در آینده نیز استمرار دارد و هر چند وقت یک‌بار، دوره‌های بازآموزی برگزار می‌شود تا اطلاعات کارکنان این مراکز در خصوص دستورالعمل‌ها، مقررات و مسائل علمی و اجتماعی سالمندان، همیشه به روز باشد.

آرام بیان کرد: در حال حاضر 41 مرکز سالمندان در استان فعال هستند و از این تعداد 28 واحد در مشهد استقرار دارند.

وی افزود: اگر چه کمک‌هایی به مراکز سالمندان صورت می‌گیرد اما سیاست اصلی بهزیستی آن است که سالمندان به همان شکل صحیح دینی و فرهنگی که شایسته‌ خانواده‌ی ایرانی است در میان فرزندان و فامیل نگهداری شوند.

