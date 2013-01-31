به گزارش خبرگزاری مهر، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: برجستهکردن اختلافات قومی و مذهبی بین کشورهای اسلامی از حربههای دشمنان نظام اسلامی است.
حجتالاسلام حسین سبحانینیا در جلسه شورای اداری این شهرستان در تالار شهید عابد فرمانداری نیشابور، اظهارکرد: دشمنان با القا کلید واژههایی از درون نظام میخواهند به مسائل مختلف دامنزده و سبب اختلاف و جدایی ارزشهای انقلاب شوند.
وی با اشاره به اختلافات و ناامنیهای موجود در منطقه، بیان داشت: اوضاع حال حاضر کشورهای عراق، پاکستان، سوریه و افغانستان حاصل اختلافات مذهبی است و برنده اصلی این اختلافات و ناامنیها کشورهای غربی و امریکا هستند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هفته وحدت یکی از راهکارهای مهم در همدلی است تا نگذاریم اختلافات در بین ما رخنه کند و مجال سوئاستفاده دشمنان مهیا شود.
استحکام و استقرار خانواده متضمن یکی بودن زن و مرد است
یک استاد اخلاق حوزه و دانشگاه گفت: استحکام، استقرار و استمرار خانواده به یکی بودن زن و مرد وابسته است.
حجتالاسلام محمدکاظم راشدیزدی در همایش بصیرت اخلاقی و معنوی این تیپ در محل حسینیه شهدای تیپ زرهی 21 امامرضا(ع)، اظهارکرد: زندگی به علم نیاز دارد و باید علم زندگی را آموخت.
وی بیان داشت: بشر از لحاظ علم بسیار رشد کرده و کامپیوتر، اینترنت و ماهواره را در اختیار دارد؛ عصر، عصر سرعت است و امکان جبران وجود ندارد و همین که فرصت از دست رفت دیگر نمیتوان آن را بهدست آورد.
این مشاوره خانواده با اشاره به مقوله مرد و زن و نقش آنها در زندگی، اظهار داشت: مرد و زن بعد از ازدواج باید با هم ترکیب شوند و متمم و مکمل هم شوند، تن و جان مرد و زن در زندگی باید با هم درآمیخته باشد تا سرنوشتشان به هم وصل شود و تنها عشق میانجی بین زوجها باشد.
جشن فارغالتحصیلی دانشجویان دختر فنی و حرفهای نیشابور برگزار شد
جشن فارغالتحصیلی دانشجویان آموزشکده دختر فنی و حرفهای نیشابور مقارن با هفته وحدت برگزار شد.
رئیس آموزشکده فنی و حرفهای دختران نیشابور در این جشن و در مجتمع فرهنگی، اردویی و کشوری شهید رجایی شهرستان، گفت: تحصیل دانشجویان در هر مقطع باید هدف داشته باشد و رسیدن به کمال باید در صدر اهداف علمآموزی قرار گیرد.
دکتر زهراسادات شمشیرگران با اشاره به توانمندیهای بالای دانشجویان دانشگاه فنی و حرفهای بهخصوص آموزشکده فنی و حرفهای دختران، اظهار داشت: این آموزشکده پس از تصویب نهایی شورای گسترش وزارت علوم در رشته طراحی دوخت و تولید گیاهان دارویی و معطر از مهرماه سال آینده دانشجو میپذیرد.
خانوادهها فرزندان خود را اسلامی تربیت کنند
یک استاد اخلاق گفت: خانوادهها باید فرزندان خود را برطبق آموزههای اسلام تربیت کنند.
حجتالاسلام محمدکاظم راشدیزدی در همایش بصیرت اخلاقی و معنوی خانوادههای کارکنان تیپ مذکور در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور، اظهارکرد: زن و مرد هر دو نقش یکسانی در تربیت فرزندان دارند و در سرنوشت جامعه شریک هستند.
وی با اشاره به جایگاه زنان و دختران در عصر جاهلیت، بیان داشت: زن در عصر جاهلیت ارزشی نداشت ولی با بعثت پیامبر اسلام(ص) مورد تکریم قرار گرفت و عزت واقعیاش را بهدست آورد.
این مشاوره خانواده با اظهار تاسف از رعایت نشدن شخصیت دختران در بعضی از مکانها، عنوان کرد: پیامبر اکرم(ص) تاکید زیادی بر تربیت دختران کرده است تا جایی که میفرمایند: «اگر خانوادهای دو دختر خوب تربیت کند و تحویل جامعه دهد هشت در بهشت بر روی او باز میشود» لذا باید توجه خاصی به تربیت آنها داشته باشیم.
سوداگر مرگ در نیشابور بازداشت شد
فرمانده انتظامی نیشابور گفت: سوداگر مرگ با تلاش ماموران انتظامی این شهرستان با بیش از 500 گرم مواد مخدر از نوع تریاک دستگیر شد.
سرهنگ محمدحسن امیری اظهارکرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و کنترل نامحسوس پاتوق او را شناسایی و پس از هماهنگی با مقامات قضایی او را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
امیری اضافه کرد: ماموران در بازرسی از مخفیگاه متهم مقدار 500 گرم مواد مخدر از نوع تریاک را که بهطرز ماهرانهای جاسازی شده بود را کشف و متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضایی شد.
فعالان اردوهای جهادی بسیج دانشجویی نیشابور تقدیر شدند
فعالان اردوهای جهادی بسیج دانشجویی نیشابور در جلسه شورای اداری شهرستان تقدیر شدند.
همزمان با فرا رسیدن سی و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در تالار شهید عابد فرمانداری این شهرستان از تلاشهای مصطفی عبداللهآبادی مسئول دفتر بسیج دانشجویی نیشابور، حسین صدیقی مسئول اجرایی اردوهای جهادی هجرت بسیج دانشجویی و محمد زروندی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور و مسئول گروهای جهادی قائم نیشابور تجلیل شد.
این افراد تابستان گذشته در امر خدمترسانی به مناطق محروم در بخش سرولایت و میانجلگه نقش شایانی داشتند.
این خدمتگزاران با اهدای لوح سپاس توسط معاون استاندار و فرماندار نیشابور و دکتر حسین سبحانینیا نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی تقدیر شدند.
واحد غیر مجاز بازیافت ضایعات پلاستیک در نیشابور پلمپ شد
سرپرست اداره محیط زیست نیشابور گفت: یک واحد غیر مجاز بازیافت ضایعات پلاستیک در نیشابور پلمپ شد.
محمدمهدی نوربخش اظهارکرد: این اداره در راستای خدمات خود به همشهریان و حفاظت از محیط زیست اقدام به پلمپ یک واحد غیر مجاز بازیافت ضایعات پلاستیک که برخلاف ضوابط و قوانین مشغول به کار بود، کرد.
وی بیان داشت: این واحد موجبات آلایندگی محیط زیست را فراهم کرده بود که با اخذ دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پلمپ شد.
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