ارتقای روحیه خودباوری مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی است

علی اکبر رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صدور انقلاب اسلامی به تمامی جهان در بسیاری از عرصه های علمی از قبیل تکنولوژی نانو، سلول های بنیادی، انرژی هسته ای و پرتاب موجود زنده به فضا سبب شده که در بین کشورهای جهان در رده های بالا و تراز اول قرار گیریم.

وی تصریح کرد: بصیرت ملت ایران به رهبری امام خمینی(ره) که ناشی از دین مبین اسلام است باعث شده چه در عرصه مبارزه با رژیم ستم شاهی و چه در مقابله با توطئه های داخلی، جنگ تحمیلی و پس از آن بتوانیم به همه مشکلات فائق آمده و تمام تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم.

رمضانی خطاب به جوانان و آینده سازان میهن اسلامی گفت: جوانان به عنوان سرمایه های اصلی نظام می توانند در کمال امنیت به تحصیل پرداخته و در مسیر پیشرفت و توسعه کشور عزیزمان نقش آفرین باشند.