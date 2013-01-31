۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۲۱

رمضانی در گفتگو با مهر:

ارتقای روحیه خودباوری مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی است

طرقبه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز گفت: انتشار روحیه خودباوری مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) است که باعث شد اکنون کشور بر همه توطئه های دشمنان غلبه کند.

علی اکبر رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صدور انقلاب اسلامی به تمامی جهان در بسیاری از عرصه های علمی از قبیل تکنولوژی نانو، سلول های بنیادی، انرژی هسته ای و پرتاب موجود زنده به فضا سبب شده که در بین کشورهای جهان در رده های بالا و تراز اول قرار گیریم.

وی تصریح کرد: بصیرت ملت ایران به رهبری امام خمینی(ره) که ناشی از دین مبین اسلام است باعث شده چه در عرصه مبارزه با رژیم ستم شاهی و چه در مقابله با توطئه های داخلی، جنگ تحمیلی و پس از آن بتوانیم به همه مشکلات فائق آمده و تمام تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم.

رمضانی خطاب به جوانان و آینده سازان میهن اسلامی گفت: جوانان به عنوان سرمایه های اصلی نظام می توانند در کمال امنیت به تحصیل پرداخته و در مسیر پیشرفت و توسعه کشور عزیزمان نقش آفرین باشند.

