دیدار با خانواده شهدای مهندسی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ویزواری صبح پنجشنبه در تشریح برنامه های دهه فجر این سازمان افزود: آسایش و امنیت امروز ما مرهون خون افشانی‌ها و فداکاری‌های همه شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است و با این دیدگاه دیدار با خانواده شهدای مهندس یکی از مهمترین برنامه‌های ما در دهه فجر به شمار می‌رود.

رئیس نظام مهندسی ساختمان گلستان همچنین شرکت پرشکوه جامعه مهندسی در راهپیمایی یوم لله 22 بهمن را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و افزود: امسال با برنامه‌ریزی انجام شده مهندسین عضو سازمان گسترده‌تر از سال‌های قبل درراهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی حضور خواهند یافت.

وی به دیدار مسئولان استانی از سازمان نظام مهندسی استان گلستان نیز اشاره و خاطرنشان کرد: دهه فجر فرصت مناسبی است تا مدیران عمرانی و فرهنگی استان از خانواده بزرگ نظام مهندسی دیدار کنند.



ویزواری تزیین دفاتر و ساختمان مرکزی، نصب بنر و پوسترهای مرتبط وتوزیع شربت و شیرینی را از دیگر برنامه‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان به مناسبت دهه فجر عنوان کرد.