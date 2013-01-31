انقلاب شکوهمند اسلامی ایران هرگز فرسوده نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو صبح پنحشنبه در محفل انس و مودت پیشکسوتان جهاد و شهادت در بوشهر اظهار داشت: انقلاب اسلامی ما امروز مبنای گسترش اعتقادات و باورهای دینی در مقیاس جهانی شده و در این راه در اوج اقتدار خود قرار گرفته است.

وی دشمن اصلی انقلاب اسلامی را آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل خواند و تصریح کرد: به همت ایستادگی ملت قهرمان ایران اسلامی، امروز استراتژی این ابرقدرت های استعمارگر به گروگان انقلاب اسلامی درآمده است.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه ادامه داد: پیشکسوتان سپاه در سخت‌ترین دوران انقلاب اسلامی در بخش‌های مختلف دفاع از آن در اوج قله بودند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ما در درون و بیرون خودش دارای اقتداری عزت‌مند، غرور آفرین و صاحب نظر در مسائل مختلف جهانی است، افزود: این اقتدار با صیانت شما و دیگر نیروهای مسلح از نظام اسلامی حاصل شده است.

دشمن تمام فعالیت‌های خود را معطوف جنگ فرهنگی کرده است



سردار رزمجو گفت: انقلاب شکوهمند اسلامی ما ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که هرگز فرسوده نخواهد شد و امروز خرسندیم که پاسدار انقلابی هستیم که بر روی امواج پر تلاطم استکبار در حال موج سواری است و ضمن اینکه به اهداف خود رسیده این اهداف را به دورترین نقاط دنیا منتقل کرده است.

وی بیان داشت: هنر ما به عنوان مدافعان انقلاب آن است که با هنرنمایی هرچه تمامتر از لابه‌لای دسیسه‌های دشمنان به‌خوبی عبور کرده و پا به پای ولایت این انقلاب را به جلو برانیم.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: دشمن تمام فعالیت های خود را معطوف جنگ فرهنگی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.

وی ادامه داد: رسالت شما مدافعان واقعی انقلاب در این برهه از زمان آن است که با هوشیاری هر چه تمام‌تر در مقابل این جنگ تمام عیار در کنار سایر رزمندگان مقاومت کرده و نقشه‌های شوم آنان را نقش بر آب کند.

تکلیف با بازنشستگی از دوش انسان ساقط نمی شود



مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق(ع) نیز به مسئولیت های بازنشتگان در جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: تکلیف، با بازنشستگی از دوش انسان ساقط نمی شود بلکه مسئولیت دفاع از اسلام و انقلاب بیش از پیش بر دوش ها سنگینی می کند.

حجت الاسلام حسین دشتی افزود: پاسداران بازنشسته هیچگاه احساس نمی کنند که مسئولیت آنها کم شده بلکه تکلیفشان در نبرد فرهنگی با دشمن بسیار زیادتر از گذشته بوده و در قالب یک لشکر فرهنگی در جامعه تحول آفرین خواهند بود.

در پایان محمد تقی صفری آزاده سرافراز استان و اسیر دست گروگان گیران کشور سوریه به بیان نحوه اسارت و خاطرات آن پرداخت.