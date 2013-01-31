مسابقات کشتی فرنگی جوانان کشور در ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل تربیت بدنی استان ایلام صبح پنجشنبه در این آیین گفت: استان ایلام طی سال جاری نشان داده است که می تواند میزبان مسابقات مهم کشوری و آسیایی باشد.

فرزاد فتاحی بیان داشت: چند روز پیش مسابقات ووشو نوجوانان کشور با رضایت مندی در شهرستان دهلران از توابع این استان برگزار شد و امروز نیر مسابقات کشوری کشتی فرنگی جوانان کشور در شهر ایلام آغاز شده است.

این مسئول افزود: مسابقه های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان کشور در سراسری ورزشی شهدای قلاویزان شهر ایلام آغاز شده است.

وی عنوان کرد: در راستای توسعه ورزش قهرمانی امسال میزبانی مختلفی داشتیم و در جهت توسعه ورزش کشتی استان باتوجه به اینکه سالها بود که کشتی از یک رکودی برخوردار بود.

وی افزود: امسال در این راستا سرمایه گذاری خوبی را روی کشتی استان آغاز کردیم ومیزبان مسابقات کشتی در رده ی سنی جوانان در قسمت کشتی فرهنگی خواهیم شد.

فتاحی افزود تیم های مختلف کشور در شهر ایلام حضور پیدا کرده اند و همه امکانات را برای یک میزبانی خوب فراهم کردیم.

فرزاد فتاحی تصریح کرد: 300 کشتی گیر فرنگی کار جوان در این مسابقه ها با یکدیگر رقابت می کنند و این ورزشکاران از 30 استان کشور به مدت دو روز با هم مسابقه می دهند.

وی ادامه داد: رقابت های کشتی فرنگی جوانان کشور در وزن های 50، 55، 60، 66، 74، 84، 96 و 120 برگزار می شود.