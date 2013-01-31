۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۱۸

مسابقات کشتی فرنگی جوانان کشور در ایلام آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: طی آیینی با حضور مسئولان استان ایلام، مسابقات کشتی فرنگی جوانان کشور در ایلام آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل تربیت بدنی استان ایلام صبح پنجشنبه در این آیین گفت: استان ایلام طی سال جاری نشان داده است که می تواند میزبان مسابقات مهم کشوری و آسیایی باشد.

فرزاد فتاحی بیان داشت: چند روز پیش مسابقات ووشو نوجوانان کشور با رضایت مندی در شهرستان دهلران از توابع این استان برگزار شد و امروز نیر مسابقات کشوری کشتی فرنگی جوانان کشور در شهر ایلام آغاز شده است.

این مسئول افزود: مسابقه های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان کشور در سراسری ورزشی شهدای قلاویزان شهر ایلام آغاز شده است.

وی عنوان کرد: در راستای توسعه  ورزش قهرمانی امسال میزبانی مختلفی داشتیم و در جهت توسعه ورزش کشتی استان باتوجه به اینکه سالها بود که کشتی از یک رکودی برخوردار بود.

وی افزود: امسال در این راستا سرمایه گذاری خوبی را روی کشتی استان آغاز کردیم ومیزبان مسابقات کشتی در رده ی سنی جوانان در قسمت کشتی فرهنگی خواهیم شد.

فتاحی افزود تیم های مختلف کشور در شهر ایلام حضور پیدا کرده اند و همه  امکانات را برای یک میزبانی خوب فراهم کردیم.

فرزاد فتاحی تصریح کرد: 300 کشتی گیر فرنگی کار جوان در این مسابقه ها با یکدیگر رقابت می کنند و این ورزشکاران از 30 استان کشور به مدت دو روز با هم مسابقه می دهند.

وی ادامه داد: رقابت های کشتی فرنگی جوانان کشور در وزن های 50، 55، 60، 66، 74، 84، 96 و 120 برگزار می شود.

