126شرکت تعاونی در استان مرکزی به ثبت رسید

ناصر شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شرکت ها با یکهزار و 178 نفر عضو و سرمایه ثبتی بیش از 15 میلیارد و 133 میلیون ریال در این استان در حال فعالیت می باشد.

وی همچنین با اشاره به نرخ بیکاری افزود: بر اساس آخرین آمار مرکز آمار، نرخ بیکاری در استان مرکزی هشت و 9 دهم درصد می باشد.

شیخی بیشترین آمار بیکاری در استان مرکزی را مربوط به گروه های سنی 24 تا 29 سال دانست و تصریح کرد: طبق پیش بینی های به عمل آمده تا پایان سال جاری نرخ بیکاری در استان مرکزی کاهش خواهد یافت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر پنج هزار و 540 مقرری بگیر بیمه بیکاری در استان مرکزی وجود دارد.

وی با اشاره به بازرسی ها از محیط های کاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون، 9 هزار و 368 بازرسی از شرکت ها، کارخانه ها و واحدهای تولیدی، خدماتی و کشاورزی این استان صورت گرفته است.