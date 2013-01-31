وظیفه ما حمایت از دستاوردهای انقلاب و تحقق اهداف متعالی آن است

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون حسنوند در پیامی به مناسبت دهه مبارک فجرآورده است: امام آمد و اجرای دستورات قرآن را آورد، تجدید بنای دین را، شکوه مذهب را، عظمت مسلمین را، کتاب شهادت را، نستوهی و استواری امت اسلام را و تبلور عینی مکتب اسلام را به ارمغان آورد. امام آمد و از قطره دریا ساخت و مهار تاریخ را در کف مستضعفان مؤمن قرار داد و غرور ابرقدرت‌ها را در هم شکست و شکوه شهادت را نمایان ساخت و ترسیمی از راه بزرگ عشق را ارائه کرد.

وی افزود: انقلاب اسلامی همچون ارمغانی الهی و مائده­ای آسمانی در تاریک­ترین لحظات تاریخ ملت ایران به ما ارزانی شد، در حقیقت این انقلاب ودیعه­‌ای الهی است که خداوند بر ما منت گذارد و لایق دانست که آن را در میان همه نسل‌ها به نسل حاضر و در میان همه ملت­ها به ملت ما سپرده تا در حفظ و گسترش آرمان‌های آن بکوشیم و با تمام توان از ارزش­های آن پاسداری کنیم.

استاندار بوشهر گفت: اینک وظیفه­ فرد فرد ما در برابر این موهبت الهی این است که تمام تلاش خود را در حمایت از دستاوردهای انقلاب و تحقق اهداف متعالی آن به کار بندیم و تمامی افراد جامعه به خصوص جوانان عزیز و خداجو و با نشاط که پیش­آهنگ انقلاب اسلامی بوده و هستند باید این میراث گران‌بها و گران‌سنگ را به بهترین شکل حفظ کرده و در باروری آن تلاش کنند و آن را به آیندگان بسپارند.

وی ادامه داد: اینک ماییم و انقلاب اسلامی که یادگار امام راحل است. ماییم و رهبری که در خروش و خلوص و درایت و صلابت خلف صالح امام امت است. ماییم و نسلی پویا که ذخیره بزرگ انقلاب اسلامی است.

حسنوند در ادامه آورده است: پس امروز رسالتی سنگین بر دوش ماست که می­بایست با حضور پرشور در تمامی صحنه­های انقلاب به دشمنان این ملت اثبات کنیم که ما همچنان با عزمی راسخ حافظ دستاوردهای انقلاب که خون‌بهای شهیدان عزیز است هستیم و هرگز از راه روشنی که امام عزیز و رهبر گرانقدر انقلاب برایمان ترسیم کرده‌اند عدول نخواهیم کرد.

استاندار بوشهر در پایان تصریح کرد: ضمن تبریک فرارسیدن سی و چهارمین بهار آزادی به تمامی ملت غیور ایران به ویژه مردم بزرگوار استان بوشهر آرزومندیم این انقلاب هرچه زودتر به انقلاب جهانی آقا و مولا امام زمان(عج) متصل شود.