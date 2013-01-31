وظیفه ما حمایت از دستاوردهای انقلاب و تحقق اهداف متعالی آن است

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون حسنوند در پیامی به مناسبت دهه مبارک فجرآورده است: امام آمد و اجرای دستورات قرآن را آورد، تجدید بنای دین را، شکوه مذهب را، عظمت مسلمین را، کتاب شهادت را، نستوهی و استواری امت اسلام را و تبلور عینی مکتب اسلام را به ارمغان آورد. امام آمد و از قطره دریا ساخت و مهار تاریخ را در کف مستضعفان مؤمن قرار داد و غرور ابرقدرتها را در هم شکست و شکوه شهادت را نمایان ساخت و ترسیمی از راه بزرگ عشق را ارائه کرد.
وی افزود: انقلاب اسلامی همچون ارمغانی الهی و مائدهای آسمانی در تاریکترین لحظات تاریخ ملت ایران به ما ارزانی شد، در حقیقت این انقلاب ودیعهای الهی است که خداوند بر ما منت گذارد و لایق دانست که آن را در میان همه نسلها به نسل حاضر و در میان همه ملتها به ملت ما سپرده تا در حفظ و گسترش آرمانهای آن بکوشیم و با تمام توان از ارزشهای آن پاسداری کنیم.
استاندار بوشهر گفت: اینک وظیفه فرد فرد ما در برابر این موهبت الهی این است که تمام تلاش خود را در حمایت از دستاوردهای انقلاب و تحقق اهداف متعالی آن به کار بندیم و تمامی افراد جامعه به خصوص جوانان عزیز و خداجو و با نشاط که پیشآهنگ انقلاب اسلامی بوده و هستند باید این میراث گرانبها و گرانسنگ را به بهترین شکل حفظ کرده و در باروری آن تلاش کنند و آن را به آیندگان بسپارند.
وی ادامه داد: اینک ماییم و انقلاب اسلامی که یادگار امام راحل است. ماییم و رهبری که در خروش و خلوص و درایت و صلابت خلف صالح امام امت است. ماییم و نسلی پویا که ذخیره بزرگ انقلاب اسلامی است.
حسنوند در ادامه آورده است: پس امروز رسالتی سنگین بر دوش ماست که میبایست با حضور پرشور در تمامی صحنههای انقلاب به دشمنان این ملت اثبات کنیم که ما همچنان با عزمی راسخ حافظ دستاوردهای انقلاب که خونبهای شهیدان عزیز است هستیم و هرگز از راه روشنی که امام عزیز و رهبر گرانقدر انقلاب برایمان ترسیم کردهاند عدول نخواهیم کرد.
استاندار بوشهر در پایان تصریح کرد: ضمن تبریک فرارسیدن سی و چهارمین بهار آزادی به تمامی ملت غیور ایران به ویژه مردم بزرگوار استان بوشهر آرزومندیم این انقلاب هرچه زودتر به انقلاب جهانی آقا و مولا امام زمان(عج) متصل شود.
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