البرز میزبان 50 اثر در بخش بین الملل جشنواره تجسمی است

مجتبی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی به میزبانی استان البرز گفت: این جشنواره همزمان با سراسر کشور از 14 بهمن ماه کارخود را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: البرز امسال در رشته های عکاسی، تصویرسازی، پوستر و کاریکاتور میزبانی 50 اثر را در بخش بین الملل جشنواره عهده دار خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی البرز با اشاره به اینکه کلیه آثار بیمه شده اند، نیز گفت: نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، سفال، مجسمه سازی و.. نیزاز جمله آثاری است که در پنجمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در معرض دید هنرمندان و بازدید کنندگان قرار می گیرد.



پنجمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی از 14 بهمن لغایت 22 اسفند ماه دراستان البرز و محل نگارخانه فجر مستقر در اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی میزبان علاقه مندان خواهد بود.