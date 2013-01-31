۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۴۹

از 14 بهمن ماه/

البرز میزبان 50 اثر در بخش بین الملل جشنواره تجسمی است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز گفت: همزمان با آغاز پنجمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر، 50 اثر در این استان به نمایش درخواهد آمد.

مجتبی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی به میزبانی استان البرز گفت: این جشنواره همزمان با سراسر کشور از 14 بهمن ماه کارخود را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: البرز امسال در رشته های عکاسی، تصویرسازی، پوستر و کاریکاتور میزبانی 50 اثر را در بخش بین الملل جشنواره عهده دار خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی البرز با اشاره به اینکه کلیه آثار بیمه شده اند، نیز گفت: نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، سفال، مجسمه سازی و.. نیزاز جمله آثاری است که در پنجمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در معرض دید هنرمندان و بازدید کنندگان قرار می گیرد.

پنجمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی از 14 بهمن لغایت 22 اسفند ماه دراستان البرز و محل نگارخانه فجر مستقر در اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی میزبان علاقه مندان خواهد بود.

