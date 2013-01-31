دهه فجر امسال دهه دفع توطئه های گسترده دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام سید احمد خاتمی در مراسم گرامیداشت سی و چهارمین فجر انقلاب اسلامی که در مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: امام راحل ارمغان حاکمیت دین و حاکمیت مردم و آزادی برای این ملت بزرگ بود.

وی گفت: باید دهه فجر را بزرگ بداریم و این دهه را دهه عید ملی خود به حساب آوریم زیرا دهه فجر دهه حاکمیت دین و حکومت الله در این سرزمین بود. سالهای طولانی بر این ملت گذشت که حاکمان در پی دین زدایی از این کشور بودند.

امام جمعه موقت تهران افزود: 34 سال از انقلاب اسلامی گذشته است و دشمن به همین دلیل که ما پایبند به دین هستیم مدام با ما دشمنی می کند اما به فضل خدا ما ایستاده ایم. وی با بیان اینکه تمام دشمنی ها با ایران اسلامی است افزود: می خواهند در این منطقه دین حاکم نباشد اما به یاری خدا شما مردم مصمم هستید تا ظهور حضرت بقیه الله الاعظم پرچم دین را در این کشور به اهتزاز درآورید.

سید احمد خاتمی با بیان اینکه دهه فجر دهه حاکمیت این مردم بر سرنوشت خویش است گفت: نسل دوم و نسل سوم انقلاب بدانند که در 57 سال حکومت سیاه پهلوی پدر و پسر و قبل از آنها حکومت قاجار، صاحبان این کشور که مردم هستند کمترین قرب و ارجی نداشته اند و بیگانگان همه کاره بودند اما به برکت دهه فجر این خانه در دست صاحبان آن قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: ما دهه فجر را به این علت گرامی می داریم که دهه استقلال کشور است نباید بیگانگان کمترین سلطه ای بر کشور اسلامی داشته باشند. این دهه ، دهه نابودی دشمنان ملت است

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه سلسله پهلوی در این کشور ماموریت دین ستیزی، اخلاق ستیزی و استقلال ستیزی داشت گفت: سلسه پهلوی، ایران را به جهنمی برای آزادی خواهان تبدیل کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بیعت مردم ایران با ولایت در پیروزی انقلاب گفت: مردم ما به امر امام به خیابانها آمدند و تظاهرات کردند و به امر امام مواضع سیاسی اشان را تنظیم کردند. این یعنی بیعت با ولایت. مردم در دهه فجر اوج ولایت مداری شان را نشان دادند. روز 21 فروردین وقتی اطلاعیه حکومت نظامی منتشر شد امام به علم رسیدند که این یک توطئه است و تصمیم دارند جنایت کنند بنابراین به ملت پیام دادند که به خیابانها بریزید . با اشاره امام مردم خیابانها را پر کردند و بعدها کاشف به عمل آمد که قصد کودتا داشتند و کشتن یک میلیون نفر را هم پیش بینی کرده بودند.

وی با بیان اینکه دهه فجر، دهه بصیرت این مردم است افزود: بصیرت یعنی دشمن شناسی و به موقع وارد میدان شدن. این دهه ، دهه بسیار حساسی بود . دهه ای بود که ذره ای غفلت سبب می شد که تمام تلاشها بر باد رود اما مردم ما موقع شناس بودند و فهمیدند کی وارد میدان شوند.

سید احمد خاتمی تصریح کرد: عنصر بصیرت مردم را در فتنه 88 به صحنه کشاند و فتنه گران را از صحنه به در کرد و این عنصر همچنان کارگشا و راهگشا است. این دهه، دهه وحدت بی نظیر مردم بود. این وحدت بی نظیر طاغوت را از پا درآورد و باز هم وحدت این ملت دشمنان را از صحنه بیرون خواهد کرد. دهه فجر بزرگ می داریم که دهه فجر دهه دفع توطئه های گسترده دشمن است. این دهه ، دهه مقاومت ملت در برابر آخرین سنگرها و بقایای طاغوت است و باورشان نمی شد که سقوط کنند. دهه فجر دهه ذلت استکبار است.

امام جمعه موقت تهران خطاب به استکباریون ادامه داد: به دنیای استکبار می گویم که عبرت بگیرید. شما تمام تلاشتان را بکار بردید که رژیم شاه ساقط نشود اما سقوط کرد.

وی گفت: خیز امروز دنیای استکبار هم شکست خورده است. خبرها از هجمه رژیم صهیونیستی به سوریه و جاهای دیگر است که اینها همه یک مجموعه استکباری هستند اما این وعده خداست که ملتی که در راه خدا مقاومت کند خداوند یار و پشتیبان آنهاست.

سید احمد خاتمی تاکید کرد: حضور مردم در همه صحنه ها بیمه کننده انقلاب بوده و است و خواهد بود. از جمله این حضور باشکوه در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات سال آینده است.

امام جمعه موقت تهران گفت: عنصر استکبار ستیزی عنصر بانشاط نگه داشتن انقلاب اسلامی است و استقامت بر سر اصول اساسی ترین پیام دهه فجر است.