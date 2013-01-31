"دانشجو و انقلاب اسلامی" در دانشگاه آزاد بحث آزاد می شود

محمدرحیم بیرقی در گفتگو با خبر نگار مهر ضمن گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و همزمانی آن با ولادت باسعادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق(ص) افزود: سلسله نشست‌های دانشجویی با موضوعات «تبیین اندیشه های امام و رهبری» با حضورصاحب نظران نیز از دیگر برنامه های این ایام است.

وی با بیان اینکه ایام پربرکت دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی، یادآور روزهای سخت مقابله نهضت امام خمینی(ره) با نظام ستم‌شاهی و رژیم طاغوت است که با ایثار و فداکاری‌های مردم به پیروزی رسید تصریح کرد: برای گرامیداشت این ایام برگزاری مسابقات کتابخوانی و نقاشی با موضوع انقلاب اسلامی، برگزاری مسابقات ورزشی ( فوتسال،شنا، دو میدانی و تنیس روی میز)،برپایی نمایشگاه عکس و نمایشگاه روزنامه‌های سال 57 و کاریکاتور، برگزاری شب شعر انقلاب را از جمله برنامه‌های ایام دهه فجر در دانشگاه آزاد اسلامی اراک پیش بینی شده است.

بیرقی تصریح کرد: همه افتخارات و پیشرفت‌ها و دستاوردهای به دست آمده در زمینه‌های مختلف در کشور، مدیون خون پاک شهدا و ایثارگری‌ها و فداکاری‌های شهدا و خانواده معظم آن‌ها می‌باشد و باید از آرمان‌ها و ارزش‌های این شهدا دفاع کنیم.



وی تصریح نمود: در سال 57 کشور ما نسبت به کشورهای پیشرفته ،از دستاوردها و پیشرفت‌های علمی در زمینه علم و فن‌آوری برخوردار نبود و اکنون پس از گذشت سی و چهار سال از پیروزی انقلاب اسلامی،شانزدهمین کشور تولیدکننده علم و فن‌آوری در دنیا هستیم.

بیرقی از دیگر برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی اراک در ایام دهه فجر را برگزاری جشن پیروزی انقلاب اسلامی با حضور اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه، برگزاری اردوی دانشجویی بازدید از بیت قدیمی امام خمینی (ره) در شهرستان خمین،برگزاری اردوی منتخبین فرهنگی، برگزاری اردوی کوه‌پیمایی کارکنان و اساتید به مناسبت دهه فجر، غبارروبی مزار شهدای گمنام دانشگاه، تجلیل از جانبازان،ایثارگران و رزمندگان دانشگاه،بازدید از خانواده های معظم شهدا، پخش فیلم های دوران انقلاب (مستند امام‌خمینی(ره)) و سرودهای انقلابی، آذین بندی و چراغانی دانشگاه، فضاسازی و نصب پوستر و بنر و... در دانشگاه و همچنین حضور پرشور اساتید،کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک در مراسم راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن عنوان کرد.





