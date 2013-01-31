"دانشجو و انقلاب اسلامی" در دانشگاه آزاد بحث آزاد می شود

محمدرحیم بیرقی در گفتگو با خبر نگار مهر ضمن گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و همزمانی آن با ولادت باسعادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق(ص) افزود: سلسله نشستهای دانشجویی با موضوعات «تبیین اندیشه های امام و رهبری» با حضورصاحب نظران نیز از دیگر برنامه های این ایام است.
وی با بیان اینکه ایام پربرکت دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی، یادآور روزهای سخت مقابله نهضت امام خمینی(ره) با نظام ستمشاهی و رژیم طاغوت است که با ایثار و فداکاریهای مردم به پیروزی رسید تصریح کرد: برای گرامیداشت این ایام برگزاری مسابقات کتابخوانی و نقاشی با موضوع انقلاب اسلامی، برگزاری مسابقات ورزشی ( فوتسال،شنا، دو میدانی و تنیس روی میز)،برپایی نمایشگاه عکس و نمایشگاه روزنامههای سال 57 و کاریکاتور، برگزاری شب شعر انقلاب را از جمله برنامههای ایام دهه فجر در دانشگاه آزاد اسلامی اراک پیش بینی شده است.
وی تصریح نمود: در سال 57 کشور ما نسبت به کشورهای پیشرفته ،از دستاوردها و پیشرفتهای علمی در زمینه علم و فنآوری برخوردار نبود و اکنون پس از گذشت سی و چهار سال از پیروزی انقلاب اسلامی،شانزدهمین کشور تولیدکننده علم و فنآوری در دنیا هستیم.
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