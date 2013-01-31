زمان پرداخت عیدی فرهنگیان/ جمع آوری بخاریهای گازی از مدارس پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، ابتدای هفته همراه بود با خبری خوش برای خیرین مدرسه ساز. چه، در نهایت خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری انشعابات آن معاف شدند. مصوبه ای که با ابلاغ دولت، شکل رسمی به خود گرفته تا زمینه ای باشد برای تشویق خیرین مدرسه ساز.

بر اساس این قانون، دولت می تواند از ابتدای سال 1392 عوارض شهرداریها و تمام هزینه های مربوط به حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب کلیه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش که حداقل 30 درصد هزینه ساخت آن با تایید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور یا ادارات کل نوسازی مدارس استانها و مجامع خیران مدرسه ساز توسط خیران مدرسه ساز تامین می شود را در ردیف خاصی که به همین منظور در لوایح بودجه سالانه به ردیفهای هزینه ای وزارت آموزش و پرورش اضافه می شود، پیش بینی کند. همچنین وزارتخانه های نیرو و نفت موظفند انشعابهای مربوط را متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه در مدارس مناطق مذکور برقرار کنند.

تلاش آموزش و پرورش تهران برای اختصاص شیر به مدارس غیردولتی

اختصاص سهمیه شیر همواره برای مسئولان آموزش و پرورش خبر ساز بوده است. بعد از کش و قوسهای فراوان برای اختصاص سهمیه شیر، حالا مدیران مدارس غیردولتی نسبت به اختصاص نیافتن سهمیه شیر اعتراض دارند. اعتراضی که بنا بر مصوبه مجلس کاملا بجاست. بر همین اساس مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرده است در تلاش برای رایزنی به منظور اختصاص سهمیه شیر به مدارس غیر دولتی هستیم.

سید علی یزدی خواه توضیح داد: سهمیه شیر مدارس غیرانتفاعی را کمیته ملی شیر باید تصویب کند که هنوز ما موفق نشده ایم آنها را متقاعد به این کار کنیم و درصدد هستیم تا سهمیه شیر به همه دانش آموزان به صورت یکسان توزیع شود.

وی، البته معتقد است که در حال حاضر در بسیاری از مدارس غیردولتی شیر بین دانش آموزان توزیع شده و مدیران مدارس از هزینه های چند میلیونی که از والدین دریافت می کنند، خود اقدام به تهیه شیر دانش آموز می کنند.

اصلاح آیین‌نامه آموزشی دوره متوسطه روزانه

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از اصلاح آیین نامه آموزشی دوره متوسطه روزانه خبر داد و گفت: دانش آموزان پایه اول متوسطه که به دلیل غیبت غیرموجه ترک تحصیل می کنند، می توانند در سال تحصیلی بعد ثبت نام کرده و ادامه تحصیل دهند.

نوید ادهم با اشاره به تصویب ماده واحده ای در جلسه هشتصد و هفتاد و یکمین شورای عالی و تایید رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش، گفت: دانش آموزان پایه اول متوسطه که بعد از امتحانات نوبت اول به دلیل غیبت غیر موجه ترک تحصیل می کنند، می‌توانند در سال تحصیلی بعد با رعایت سایر شرایط در پایه تحصیلی مذکور ثبت نام کرده و ادامه تحصیل دهند، ترک تحصیل این قبیل افراد جزو سنوات تحصیلی آنان منظور نمی شود.

افزایش سرانه فضای آموزشی دانش آموزان

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور معتقد است که سرانه فضای آموزشی افزایش یافته است. سرانه ای که عده ای از منتقدان معتقد به کاهش آن هستند اما رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور این موضوع را نفی می کند و معتقد است سرانه فضای آموزشی برای دانش آموزان 8 دهم افزایش یافته است.

به گفته مرتضی رئیسی، بر اساس فضای آموزشی و تعداد دانش آموزان، سرانه فضای آموزشی هر دانش آموز می بایست 3.5 مترمربع باشد که اکنون این سرانه به 4.3 مترمربع افزایش یافته است.سرانه فضای آموزشی هر دانش آموز از سال 1384 تاکنون، هشت دهم مترمربع افزایش یافته است. در حال حاضر 12 میلیون و 300 هزار دانش آموز در کشور مشغول تحصیل هستند که با تقسیم کردن این تعداد دانش آموز بر 54 میلیون متر مربع فضای آموزشی سرانه فضای آموزشی به 4.3 مترمربع رسیده است.

برگزاری جشنواره مدرسه انقلاب در سه هزار مدرسه مقطع متوسطه

حامد علامتی دبیر کل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان طی نشست خبری با تشریح برنامه های دهه فجر مدارس از برگزاری جشنواره مدرسه انقلاب در 3 هزار مدرسه مقطع متوسطه خبر داد و گفت: جشنواره مدرسه انقلاب با همت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، مدیران و مربیان پرورشی از 14 تا 25 بهمن ماه برگزار خواهد شد.

به گفته وی، انگیزه بخشی و حساسیت آفرینی، بصیرت آفرینی و معرفت بخشی و رفتارسازی و تجربه آفرینی از راهبردهای اصلی این جشنواره است. ضمن آنکه پاسداری از ارزشهای انقلاب در سطح مدرسه ، پرچمداری از آرمانهای انقلاب، تقویت بینش اسلامی و هویت انقلابی، شناخت سیر تاریخی، اصول ارزشی و دستاوردهای انقلاب از اهداف اتحادیه در برگزاری برنامه های دهه فجر در مدارس است.

صدور مجوز بیش از 1300 مدرسه قرآنی

مدیر کل قرآن، نماز و عترت آموزش و پرورش از صدور مجوز هزار و 311 مدرسه تخصصی قرآن در نوبت صبح خبر داد و گفت: صدور این تعداد مجوز مدارس قرآنی علاوه بر 10 هزار مدرسه قرآنی در نوبت عصر است.

به گفته محمد بنیادی رویکرد آموزش و پرورش توسعه تربیت قرآنی است و به همین دلیل امسال علاوه بر 10 هزار مدرسه قرآنی در نوبت صبح، مجوز هزار و 311 مدرسه تخصصی دیگر نیز صادر کرده ایم.در مدارس تخصصی قرآن علاوه بر برنامه رسمی آموزش و کتابهای درسی، مهارت تخصصی حفظ و قرائت و انس با قرآن را هم فرا می گیرند.

وی درباره جذب معلمان تخصصی قرآن توضیح داد: راه اندازی مدارس قرآنی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش است و همزمان با صدور مجوز مدارس تخصصی قرآن، پنج هزار مربی قرآنی نیز جذب این مدارس شده اند.

اختصاص 7 میلیارد ریال برای جمع آوری بخاریهای گازی مدارس شهر تهران

محمدعلی یزدی خواه مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفته است که تا پایان سال جاری تمام مدارس شهر تهران که از بخاری گازی استفاده می کنند، باید اقدام به جمع آوری این بخاریها کنند. به همین منظور اعتباری 7 میلیارد ریالی اختصاص داده شده که بخشی از آن تامین شده و مدارسی که اعتبار لازم را دریافت کرده اند باید اقدام به نصب رادیاتور و یا پکیج کنند تا شاهد وقایعی همچون حادثه شین آباد نباشیم.

زنگ انقلاب در مدارس کشور نواخته شد

زنگ انقلاب صبح روز 11 بهمن ماه به دلیل تعطیلی پنج شنبه های مدارس کشور یک روز زودتر به صدا در آمد. در این مراسم وزیر آموزش و پرورش حضور داشت که با درآغوش گرفتن فرزند شهید ذوالفی زنگ 34 امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مدرسه شاهد کوثر منطقه 19 شهر تهران به صدا در آمد. ضمن آنکه زنگ انقلاب راس ساعت 9:33 دقیقه همزمان در سراسر کشور نواخته شد.

پرداخت عیدی فرهنگیان همراه با حقوق بهمن ماه

حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش درباره زمان پرداخت عیدی معلمان گفت: براساس قانون تا پایان بهمن ماه عیدی و حقوق معلمان پرداخت خواهد شد.

وی درباره تعیین تکلیف نظام رتبه بندی معلمان و اینکه در نهایت مجلس این موضوع را تصویب می کند یا شورای عالی انقلاب فرهنگی، توضیح داد: من خیلی به این موضوعات ورود پیدا نمی کنم اما جلسات مشترک خوبی با دبیر عالی شورای انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش مجلس در مشهد برگزار کرده ایم و موضوعات و مطالب لازم را تقدیم آنها کرده ایم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه کمیسیون آموزش مجلس بسیار هماهنگ با آموزش و پرورش است افزود: هیچ اختلاف نظری بین آموزش و پرورش، کمیسیون آموزش و شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد و هر آنچه را هر کدام از این دو نهاد تصویب و تبدیل به قانون کنند ما اجرا خواهیم کرد.

به گفته حاجی بابایی، پیشنهاد آموزش و پرورش برای رتبه بندی معلمان 4 مرحله است که شامل مربی- معلم، استادیار- معلم، دانشیار- معلم و استاد - معلم است که امیدوارم هرچه سریعتر موضوع نظام رتبه بندی معلمان به سرانجام برسد.

فارسی ششم ابتدایی به 3 بخش تقسیم شد

شورای عالی آموزش و پرورش در هشتصد و هفتاد و هشتمین جلسه اش تصویب کرد که درس فارسی ششم ابتدایی به ۳ بخش قرائت فارسی، دیکته و انشاء تقسیم شود.

در هشتصد و هفتاد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، با مصوب شدن تفکیک درس فارسی پایه ششم ابتدایی به 3 بخش قرائت فارسی، دیکته و انشاء، مقرر شد در جدول برنامه‌ریزی درسی 2 ساعت در هفته به قرائت فارسی و دیکته و یک ساعت به انشاء اختصاص یابد.