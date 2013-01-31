حمله اسرائیل با چراغ سبز آمریکا بود/ فاز جدیدِ بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، این مقام آمریکایی که خواست نام وی فاش نشود اعلام کرد که اسرائیل در مورد حمله جنگنده های خود به خاک سوریه به آمریکا اطلاع داده بود.

این برای اولین بار در پنج سال گذشته است که جنگنده های رژیم صهیونیستی به سوریه حمله می کنند. پیش از آن نیز اسرائیل به بهانه انجام فعالیت های مشکوک در سوریه منطقه ای را در این کشور بمباران کرده بود.

حمله رژیم صهیونیستی به سوریه بدنبال فرافکنی های روزهای گذشته تل آویو مبنی بر احتمال انتقال تسلیحات شیمایی سوریه به خارج از مرزها انجام گرفت. در همین رابطه اسرائیل برای راست نشان دادن دروغ های خود اقدام به توزیع ماسک های ضد گاز در میان نظامیان مستقر در مرزها کرد.

روزنامه گاردین نیز در خصوص این حمله می نویسد: ژنرال "آیو کوچاوی" رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل صبح چهارشنبه وارد واشنگتن شده تا با "مارتین دمپسی" رئیس ستاد مشترک آمریکا دیدار و گفتگو کند.

این روزنامه انگلیسی نیز در خصوص حمله رژیم صهیونیستی می نویسد : جنگنده های اسرائیل بدنبال خبرهای منتشر شده در روزهای گذشته مبنی بر جابجایی تسلیحات سوریه، به منطقه ای در نزدیکی مرز این کشور با لبنان حمله کردند.

به نوشته گاردین، تلویزیون لبنان اعلام کرده که بیش از 10 فروند از جنگنده های اسرائیل از نیمه شب سه شنبه تا صبح چهارشنبه بر فراز آسمان لبنان در حال رفت و آمد بوده اند.

اما ارتش لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرده که در ساعت 4:30 نیمه شب سه شنبه چهار فروند هواپیمای اسرائیلی حریم هوایی لبنان را نقض کرده اند. و چهار ساعت بعد نیز تعدادی دیگر از هواپیماهای اسرائیلی این اقدام را تکرار کردند و این اقدام اسرائیل تا ساعت 2 بامداد چهارشنبه ادامه داشت.

در این بیانیه ارتش لبنان همچنین آمده که، عملیات جنگنده های ارتش اسرائیل بر فراز آسمان لبنان در ساعت 7:55 دقیقه صبح چهارشنبه به پایان رسید.

در همین رابطه سایت مقاومت لبنان به نقل از مقامات سوری نوشت که اقدام فوق بدون پاسخ نخواهد ماند. وی خاطر نشان کرد "با توجه به این تحولات جدید، بحران سوریه وارد مرحله جدیدی شده است و اسرائیل به صورت مستقیم وارد آن شده است."