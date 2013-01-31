"عصرهای فرهنگی هنری انقلاب" در اسفراین برگزار می شود

حسین هلاکویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ایام الله دهه فجر چهار برنامه عصر انقلاب به همت انجمن های تخصصی فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجتمع فرهنگی هنری نسیم فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: برنامه عصر شعر انقلاب 14 بهمن ماه با حضور شاعران، پیشکسوتان حوزه ادب به همت انجمن ادبی برگزار می گردد.

هلاکویی اضافه کرد: عصر داستان انقلاب 16 بهمن ماه به همت انجمن ادبیات داستانی و عصر شعر جوان انقلاب نیز 18 بهمن ماه به همت انجمن شعر جوان با حضور اهالی فرهنگ و ادب به ویژه جوانان برگزار خواهد شد.

وی افزود: عصر فیلم انقلاب نیز رهاورد انجمن سینمای جوان فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان است که 17 بهمن ماه در مجتمع فرهنگی هنری نسیم برگزار خواهد شد.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اسفراین همچنین اظهار داشت: به مناسبت ایام الله دهه فجر نمایشگاه پوستر انقلاب نیز در محل دائمی نمایشگاه های فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان در خیابان امام رضا(ع) برپا خواهد شد.

حسین هلاکویی گفت: نمایشگاه خوشنویسی فجر نیز در این ایام به همت انجمن خوشنویسان در مجتمع فرهنگی و هنری نسیم دایر می شود.



