10 کنسرت موسیقی تا پایان سال در کرج برگزار می شود

حسین پیرعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان البرز از فعال ترین استان ها در برگزاری کنسرت است و با تمهیدات اندیشیده شده تا پایان سال حدود 10 کنسرت موسیقی در کرج به اجرا در خواهد آمد.

وی ادامه داد: این کنسرت ها در سالن شهیدان نژاد فلاح و سالن ورزشی انقلاب برگزار خواهد شد و تصمیم گیری برای اجرای مکان کنسرت بر عهده برگزار کننده خواهد بود.

مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج گفت: استان البرز بیشترین هنرمند در حوزه های مختلف را دارد و این موضوع رسالت مسئولان را در توجه ویژه به این قشر بیشتر و سنگین تر می کند.

پیرعلی با بیان اینکه اگر می خواهیم استانی سالم داشته باشیم باید به مقوله فرهنگ نگاه عمیق تری کنیم، تصریح کرد: با وجود کمبود بودجه در برخی موارد هیچ کار فرهنگی در شهرستان کرج متوقف نشده است.

وی با اشاره به وضعیت سینما در شهرستان کرج گفت: متاسفانه در این زمینه با کمبود فضا مواجه هستیم که البته با راه اندازی سینما سپنتا که دارای شش سالن است کمی از مشکلات حل خواهد شد.

مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج در انتها از تمامی هنرمندان کرج خواست تا با مراجعه به این اداره و بیان نقطه نظرات خود در پیشبرد برنامه های فرهنگی در شهر مسئولان را یاری دهند.