دوربین های مدار بسته سارق زن را در اراک دستگیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ ویسمه ای افزود : با استفاده از شگردهای پلیسی و بازبینی فیلم های دوربین های مدار بسته مغازه هایی که سارق اقدام به کش و رو زنی در آنها کرده بود ماموران انتظامی کلانتری 12 شهرستان اراک موفق به شناسایی و دستگیری سارق شدند.



فرمانده انتظامی شهرستان اراک بیان داشت : متهم که دارای 10 مورد سابقه کش و روزنی می باشد با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد .

کلاهبرداری به بهانه فروش گوشی موبایل



فردی که در فضای مجازی به بهانه فروش گوشی موبایل اقدام به کلاهبرداری از یکی از شهروندان اراکی کرده بود شناسایی ودستگیر شد.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی گفت::پس از اقدامات فنی، این پلیس توانست متهم را در شهرستان گرگان استان گلستان شناسایی کند.

سرگرد نوروزی افزود: ابتدا متهم منکر ارتکاب به هرگونه جرمی شد ولی پس از روبرو شدن با مستندات و ادله که کارشناسان این پلیس تهیه کرده بودند لب به اعتراف گشود و به بزه ارتکابی اعتراف کرد .

سرگرد نوروزی به متخلفان فضای سایبر هشدار داد : پلیس فتا اشرافیت کامل بر محیط اینترنت و فضای سایبری دارد و هیچ تخلفی نمی تواند از چشم تیز بین ماموران این پلیس در امان بماند.

کلاهبردار میلیاردی در تور امنیتی پلیس استان مرکزی

فرمانده انتظامی استان مرکزی عنوان داشت: کلاهبردارمیلیاردی به همراه همدستش در حوالی شهرستان کمیجان دستگیر شدند .

سرهنگ عزیزاله ملکی اظهار داشت:در بازجوئی های فنی و پلیسی از متهم دستگیر شده تا کنون وی به بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان کلاهبرداری با مدارک جعلی از بانک های مختلف در سطح کشور اعتراف نموده است .

فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت:از متهمین دستگیر شده تعداد قابل توجهی کارت های شناسایی و مهر های تقلبی مربوط به ارگان ها و سازمان های دولتی، تعدادی سلاح غیر مجاز ،دستبند فلزی،دو دستگاه بی سیم و مقادیری سکه و اشیاء شبیه به سکه های قدیمی کشف . ضبط شده است.



طمع پول دار شدن برای مالباختگان 261میلیون تومان آب خورد

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی از دستگیری دو کلاهبردار حرفه ای که از سوژه های خود به طمع سود کلان 261 میلیون کلاهبرداری کرده بودند خبر داد.

سرهنگ رضا احمدی گفت:در پی مراجعه فردی به اداره آگاهی استان و اعلام شکایت از فردی مبنی بر اینکه متهم در تماس تلفنی با وی اظهار داشته که تعداد مجسمه طلا پیدا کرده و برای فروش آنها به کمک بنده نیاز دارد در قراری که با متهم گذاشتم چند مجسمه به من نشان داد که بعد از بررسی کارشناسانه طلا بودن آنها محرز شد لذا برای خرید مجسمه ها مبلغ 40 میلیون تومان تهیه و در قرار بعدی شخص دیگری تعداد 10 عدد مجسمه درست مانند مجسمه های اول تحویل بنده نمود که بعدا مشخص شد همگی آنها تقلبی می باشند.

وی با بیان اینکه ی بعد از دو ماه کار مستمر اطلاعاتی هر دو متهم در اصفهان دستگیر و به اداره آگاهی استان مرکزی انتقال داده شدند تصریح کرد: متهمان دستگیر شده تا کنون به 4 فقره کلاهبرداری با شگرد فوق به مبلغ 261 میلیون تومان از 4 نفر اعتراف کرده که تحقیقات کماکان از آنها ادامه دارد .