واکنش حزب الله لبنان به تجاوز جنگنده های رژیم صهیونیستی به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در راستای دشمنی و جنایات مستمر رژیم صهیونیستی و سیاست آن در ممانعت از پیشرفت هر کشور عربی و اسلامی، رژیم صهیونیستی یک مرکز پژوهشی و علمی در داخل خاک سوریه را هدف قرار داد که در اثر آن برخی از سوری ها شهید و زخمی شدند.

در این بیانیه آمده است: حزب الله این تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم می کند و این نشان دهنده پشت پرده واقعیتهای سوریه و ابعاد جنایت هدفمند علیه سوریه و ارتش آن است.

حزب الله لبنان بیان کرد: این اقدام همچنین در راستای توطئه های بزرگ علیه سوریه به خاطر نقش حمایتگرانه آن از مقاومت و نیز در راستای توطئه ها علیه ملتهای عربی و اسلامی است.

در این بیانیه آمده است: تجاوز دیروز اسرائیل واکنش قوی مجامع بین المللی و همه کشورهای عربی و اسلامی را طلب می کند اما جامعه جهانی هر گاه پای اسرائیل در میان باشد سکوت اختیار می کند.

حزب الله لبنان بیان کرد: حزب الله ضمن همبستگی کامل با رهبران، ارتش و ملت سوریه بر ضرورت هوشیاری برخی از حملات علیه سوریه و بازنگری آنها در مواضع خود و روی آوردن به گفتگوهای سیاسی برای پایان خشونتها در سوریه تاکید دارد.

شایان ذکر است که جنگنده های رژیم صهیونیستی دیروز با نقض حریم هوایی سوریه یک مرکز علمی -پژوهشی در منطقه جمرایا در حومه دمشق را هدف قرار دادند.