  1. بین الملل
۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۱۹

واکنش حزب الله لبنان به تجاوز جنگنده های رژیم صهیونیستی به سوریه

واکنش حزب الله لبنان به تجاوز جنگنده های رژیم صهیونیستی به سوریه

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه خواستار واکنش جامعه جهانی به آن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در راستای دشمنی و جنایات مستمر رژیم صهیونیستی و سیاست آن در ممانعت از پیشرفت هر کشور عربی و اسلامی، رژیم صهیونیستی یک مرکز پژوهشی و علمی در داخل خاک سوریه را هدف قرار داد که در اثر آن برخی از سوری ها شهید و زخمی شدند.

در این بیانیه آمده است: حزب الله این تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم می کند و این نشان دهنده پشت پرده واقعیتهای سوریه و ابعاد جنایت هدفمند علیه سوریه و ارتش آن است.

حزب الله لبنان بیان کرد: این اقدام همچنین در راستای توطئه های بزرگ علیه سوریه به خاطر نقش حمایتگرانه آن از مقاومت و نیز در راستای توطئه ها علیه ملتهای عربی و اسلامی است.

در این بیانیه آمده است: تجاوز دیروز اسرائیل واکنش قوی مجامع بین المللی و همه کشورهای عربی و اسلامی را طلب می کند اما جامعه جهانی هر گاه پای اسرائیل در میان باشد سکوت اختیار می کند.

حزب الله لبنان بیان کرد: حزب الله ضمن همبستگی کامل با رهبران، ارتش و ملت سوریه بر ضرورت هوشیاری برخی از حملات علیه سوریه و بازنگری آنها در مواضع خود و روی آوردن به گفتگوهای سیاسی برای پایان خشونتها در سوریه تاکید دارد.

شایان ذکر است که جنگنده های رژیم صهیونیستی دیروز با نقض حریم هوایی سوریه  یک مرکز علمی -پژوهشی در منطقه جمرایا در حومه دمشق را هدف قرار دادند.

کد مطلب 1804739

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