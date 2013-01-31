به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمان چهارشنبه شب در آیین معرفی فرماندار جدید بردسیر گفت: خدمت رسانی به مردم در هر پست و مقامی باعث عزت و افتخار است و ما باید تمامی توان خود را برای پیشبرد اهداف نظام و خدمت به مردم به کار گیریم.

اسماعیل نجار با اشاره به ظرفیت های عظیم استان کرمان تصریح کرد: تغییر فرمانداران برای خدمت رسانی بهتر، پیشبرد اهداف توسعه محور استان کرمان و ایجاد پویایی در خدمات رسانی صورت می گیرد.

وی مدیریت را فرصتی برای خدمت رسانی به مردم دانست و افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از تمامی ظرفیت ها برای این امر استفاده می کند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان گفت: در حال حاضر 400هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در استان کرمان در حال انجام است و این امر تاثیر بسزایی در توسعه این استان پهناور خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به 15 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در برسیر گفت: توسعه و پیشرفت یک منطقه در گرو تلاش همه جانبه و همکاری مسئولین است.

نجار جابه جایی فرمانداران را نوعی تجربه اندوزی دانست و افزود: فرماندارن باید با دلسوزی و صادقانه در مسیر پیشرفت کشور گام بردارند.

نجار گفت: در شرایطی که دشمنان قصد ضربه زدن به نظام را دارند مردم و مسئولین باید در کنار یکدیگر برای پیشرفت کشور تلاش کرده و دشمنان را مایوس کنند.

در این آیین ضمن تقدیر از غلامعلی موحدی نیا فرماندار سابق بردسیر، فرهاد احمدی به عنوان فرماندار جدید بردسیر معرفی شد.