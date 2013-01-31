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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۴۱

فرماندار جدید بردسیر معرفی شد

فرماندار جدید بردسیر معرفی شد

بردسیر - خبرگزاری مهر: در ادامه روند تغییر فرماندارن شهرستان های استان کرمان فرهاد احمدی به عنوان فرماندار جدید بردسیر معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمان چهارشنبه شب در آیین معرفی فرماندار جدید بردسیر گفت: خدمت رسانی به مردم در هر پست و مقامی باعث عزت و افتخار است و ما باید تمامی توان خود را برای پیشبرد اهداف نظام و خدمت به مردم به کار گیریم.

اسماعیل نجار با اشاره به ظرفیت های عظیم استان کرمان تصریح کرد: تغییر فرمانداران برای خدمت رسانی بهتر، پیشبرد اهداف توسعه محور استان کرمان و ایجاد پویایی در خدمات رسانی صورت می گیرد.

وی مدیریت را فرصتی برای خدمت رسانی به مردم دانست و افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از تمامی ظرفیت ها برای این امر استفاده می کند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان گفت: در حال حاضر 400هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در استان کرمان در حال انجام است و این امر تاثیر بسزایی در توسعه این استان پهناور خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به 15 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در برسیر گفت: توسعه و پیشرفت یک منطقه در گرو تلاش همه جانبه و همکاری مسئولین است.

نجار جابه جایی فرمانداران را نوعی تجربه اندوزی دانست و افزود: فرماندارن باید با دلسوزی و صادقانه در مسیر پیشرفت کشور گام بردارند.

نجار گفت: در شرایطی که دشمنان قصد ضربه زدن به نظام را دارند مردم و مسئولین باید در کنار یکدیگر برای پیشرفت کشور تلاش کرده و دشمنان را مایوس کنند.

در این آیین ضمن تقدیر از غلامعلی موحدی نیا فرماندار سابق بردسیر، فرهاد احمدی به عنوان فرماندار جدید بردسیر معرفی شد.

کد مطلب 1804740

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