رونمائی از یارانه 416هزار تومانی خانواده/ پاسخ گازی به تهدید کاخ ‌سفید

به گزارش خبرنگار مهر، تجزیه و تحلیل اعتبار 5600 میلیارد تومانی کمک اقتصادی شب عید و تقسیم آن بین 7 دهک درآمدی - بنا به گفته رئیس جمهور- در دو سناریو نشان می‌دهد هر ایرانی 90 تا 104 هزار تومان و هر خانوار 4 نفره 360 تا 416 هزار تومان کمک اقتصادی ( نقدی و غیرنقدی) دریافت خواهد کرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته است که کل مبلغ کمک اقتصادی به اقشار کم‌درآمد در شب عید 5600 میلیارد تومان خواهد بود، ضمن اینکه دولت از هر منبعی که می‌تواند، این اعتبار را تامین خواهد کرد.

در همین حال، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور گفته است که 7 دهک درآمدی مشمول کمک جبرانی شب عید خواهند بود. حال با توجه به این دو اظهارنظر، می‌توان ارقام برآوردی از مبلغ کمک اقتصادی شب عید ( نقدی و غیرنقدی) بدست آورد.

در حال حاضر بیش از 74 میلیون ایرانی ماهانه یارانه نقدی 45500 تومانی را دریافت می‌کنند. براساس اعلام مسئولان دولتی، دولت ماهیانه حدود 3400 میلیارد تومان یارانه نقدی به ایرانیان پرداخت می‌کند.



قزل‌آلا کیلویی 20 هزار تومان



قیمت هر کیلوگرم ماهی قزل آلا در روزهای اخیر با 6 هزار تومان افزایش از 14 هزار تومان به 20 هزار تومان رسیده است.

ارسلان قاسمی مدیرعامل اتحادیه آبزیان کشور درباره دلایل افزایش قیمت ماهی‌ قزل آلا از 14 به 20 هزار تومان، گفت: افزایش قیمت آبزیان در این فصل طبیعی است اما در افزایش بیش از حد معمول آن بدون شک نقش دلالان را نباید نادیده گرفت.

مدیرعامل اتحادیه آبزیان کشور با بیان این که تولیدکنندگان مجاز به افزایش 5 تا 10 درصدی محصولات هستند، تصریح کرد: درست است که بچه ماهی ها در ابتدا سال به حوضچه ها ریخته می شوند تا آخر سال به بهره وری برسند و نهاده ها نیز سال گذشته خریداری شده اما در این مدت هزینه های مربوط به کارگر، سوخت، امور بانکها و سایر عوامل مرتبط، متناسب با شرایط روز تغییر می کند و همین باعث افزایش هزینه های شده است.



تحریم‌های جدید پیش‌ دستانه ایران علیه اروپا



در آستانه تصویب و ابلاغ دور جدید تحریم‌های نفت و گازی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه تهران، وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران اجرای تحریم‌های پیش دستانه نفت و گاز بر علیه برخی از کشورهای اروپایی را دستور کار قرار داده است.

بر این اساس، همزمان با افزایش صادرات نفت و میعانات گازی ایران به کشورهای مختلف جهان، فروش و صادرات هر گونه محموله نفت خام، مایعات گازی و میعانات گازی به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ممنوع شده است.



علیرضا نیکزاد در تشریح اجرای این تحریم‌های پیش دستانه نفت و گازی، گفت: صادرات هر گونه نفت خام و میعانات گازی کشور به کشورهای اروپایی که تصمیات خصمانه‌ای علیه ایران گرفته اند، تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد شد.



سخنگوی وزارت نفت با اعلام اینکه با وجود درخواست برخی از کشورهای اروپایی مبنی بر خرید نفت و میعانات گازی از ایران اما هیچ محموله‌ای به این کشورها فروخته نخواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر روند صادرات و تولید نفت خام ایران در شرایط طبیعی و مطلوبی قرار دارد.



برنامه جدید دولت برای سقوط قیمت طلا

با تصمیم جدید بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز واردات طلا به نرخ مبادله‌ای، اکنون شرایط برای تغییر قیمت‌گذاری این فلز ارزشمند فراهم شده است که در این صورت، احتمال سقوط قیمت طلا و سکه در بازار وجود دارد.

دولت از روز پنجشنبه 5 بهمن ماه جاری تصمیم گرفت تا کالاهای مشمول اولویت 9 را نیز به زمره کالاهای دریافت‌کننده ارز مبادله‌ای وارد کند. بر این اساس از جمله کالاهایی که واردات آن از این پس مشمول دریافت ارز از مرکز مبادلات ارزی خواهد شد، طلا است. فلز گرانبهایی که چندی پیش خبر تغییر در شرایط قیمت‌گذاری آن، موافقان و مخالفان بسیاری داشت.

اتحادیه کشوری طلا و جواهر در نامه‌ای که به تمامی صنوف زیرمجموعه خود ارسال کرده بود، اعلام داشت که بر اساس تصمیمات مسئولان رده بالای اقتصادی کشور، از این پس قرار است که شیوه قیمتگذاری طلا در کشور تغییر کند و ارز مبادلاتی، مبنای قیمتگذاری جدید طلا باشد.



پاسخ گازی تهران به تهدیدهای کاخ ‌سفید



همزمان با افزایش فشارهای کاخ سفید به دولت اسلام آباد مبنی بر لغو قرارداد واردات گاز طبیعی از ایران، رئیس جمهوری ایران دستور ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان در خاک این کشور همسایه را صادر کرد.

با وجود تهدید اخیر "ریچارد السون" سفیر آمریکا در پاکستان مبنی بر احتمال تحریم اسلام آباد در صورت ادامه پایبندی بر قرارداد خرید گاز طبیعی از ایران، پیمانکاران ایرانی برای ساخت خطوط لوله گازی در خاک پاکستان به این کشور همسایه در حال عزیمت هستند.



جواد اوجی درباره آخرین تصمیم گیری‌ها درباره ساخت خطوط لوله صادرات و واردات گاز طبیعی بین ایران و پاکستان، گفت: با توافق تهران و اسلام آباد، تا چند روز آینده عملیات اجرایی ساخت خط لوله گاز ایران - پاکستان، در خاک این کشور همسایه آغاز خواهد شد.



معاون وزیر نفت با اشاره به دستور رئیس جمهوری ایران، بخش خصوصی کشور بـرای احداث این خط لوله 48 اینچ در خاک پاکستان فعال شده است، تصریح کرد: بانک‌های ایرانی نیز در زمینه تامین منابع مالی خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان کمک مالی خواهند کرد.



مدیرعامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه پیشتر اسلام آباد به تهران پیشنهاد ساخت خط لوله گاز در خاک پاکستان را پیشنهاد داده بود، اظهار داشت: از سوی دیگر ایران هم پیشنهاد اعطای یک وام 250 میلیون دلاری از سوی بانک‌های بازرگانی خود را برای ساخت بخش پاکستانی این خط لوله گازی را مـطـرح کـرده اسـت.



دولت کلید گرانی مسکن را زد

وزیر راه و شهرسازی با هشدار به سودجویان بازار مسکن، گفت: اختصاص وام 20 میلیون تومانی خرید به خانه های با عمر 15 سال ساخت از هفته آینده آغاز می شود.

علی نیکزاد درباره افزایش مدت زمان اختصاص وام 20 میلیون تومانی برای خرید مسکن گفت: در گذشته وام 20 میلیون تومانی خرید مسکن به خانه‌های با عمر 12 سال اختصاص می یافت اما بر اساس توافق انجام شده این مدت به 15 سال افزایش پیدا کرد.

وی افزود: این افزایش سیاست خوبی بود که با همکاری بانک مسکن به اجرا می رسد البته بانک مسکن قصد داشت تا برای خانه های 12 ساله 20 میلیون تومان و 20 ساله 10 میلیون تومان وام بدهد اما با پیشنهاد ما وام 20 میلیونی برای خانه های 15 ساله تصویب شد.

وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه این مصوبه از اول هفته آینده اجرایی می شود، گفت: در هفته های گذشته این موضوع مورد توافق قرار گرفت تا از هفته آینده به صورت رسمی اجرا شود.



رونمائی از سکه‌های جدید 100 تومانی

بانک مرکزی اعلام کرد: همزمان با سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و حضرت امام صادق (ع) از سکه یکهزار ریالی منقش به گنبد و بارگاه حضرت احمدبن موسی، شاهچراغ (ع) در شهر شیراز رونمایی شد.

این سکه از آلیاژ مس، روی و نیکل است و برای اولین بار در کشور از این آلیاژ در تولید سکه استفاده شده است. همچنین وزن سکه 6/4 گرم و قطر آن 6/23 میلی متر است.

هند بازار برنج ایران را تسخیر کرد

آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد: در 10 ماهه نخست سال جاری، 998 هزار تن برنج به ارزش 996 میلیون دلار وارد کشور شده، این در حالی است که واردات برنج در 10 ماهه اول سال 90 معادل یک میلیون و 260 هزارتن به ارزش 744 میلیون دلار بوده است.

واردات برنج در 10 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر وزنی 20.78 درصد و از نظر ارزشی 1.98 درصد کاهش یافته است. کشورهای هند، امارات متحده عربی و پاکستان 3 کشور عمده مبداء واردات برنج در نه ماه نخست سال جاری به شمار می‌آیند.



در این مدت، واردات برنج از هند 672 هزار و 72 تن به ارزش 708 میلیون و 844 هزار دلار، از امارات 141 هزار و 335 تن به ارزش 137 میلیون و 453 هزار دلار و از پاکستان 119 هزار و 82 تن به ارزش 97 میلیون و 635 هزار دلار بوده است.



جکت فاز 13 پارس جنوبی غرق شد

جکت یک هزار و 850 تنی فاز 13 پارس جنوبی هفته جاری به دلیل شکسته شدن بوم جرثقیل شرکت صدرا در آب های خلیج فارس غرق شد.این جکت دارای 72 متر ارتفاع و بیش از یک هزار و 850 تن وزن بوده و قرار بود به مدت 7 تا 10 روز عملیات نصب و راه اندازی آن در آبهای خلیج فارس انجام شود.

برای ساخت این سازه غول پیکر دریایی 5 تا 6 عملیات اجرایی توسط متخصصان داخلی انجام شده بود که هم اکنون عملیات بیرون کشیدن آن در خلیج فارس در حال انجام بوده اما تاکنون پیشرفت قابل توجهی حاصل نشده است.

با این وجود محمدعلی نظارت مدیرعامل شرکت فناروی آب‌های عمیق با بیان اینکه در حال حاضر نمی‌توان اظهارنظر کارشناسی شده‌ای لغزش زمین را عامل غرق شدن جکت فاز 13 پارس جنوبی در خلیج فارس اعلام کرد، گفت: هیچ‌گونه خسارتی به کشتی جرثقیل‌دار اچ ال 5000 وارد نشده است.



طرح جدید افزایش قیمت بنزین

همزمان با عزم جزم دولت برای افزایش قیمت بنزین و گازووئیل با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌‍‌ها، پیش بینی می‌شود از اواسط سال 1392 با حذف قطعی کارمزد، بنزین به صورت حق‌العملی در جایگاه‌ها عرضه شود که در این صورت هزینه هر نوبت سوخت‌گیری 120 تا 500 تومان افزایش می‌یابد.

در حال حاضر به طور متوسط سالانه 300 تا 500 میلیارد تومان کارمزد بابت حمل، توزیع و عرضه بنزین معمولی و بنزین سوپر در سطح جایگاه‌های سوخت کشور به عنوان یارانه بنزین و گازوئیل توسط دولت پرداخت می‌شود.

به عبارت دیگر شرکت های حمل کننده و جایگاه‌های عرضه سوخت با دریافت این کارمزد چندین میلیارد تومانی مجبورند علاوه بر کسب سود، هزینه های تعمیر، نگهداری، راهبری و حقوق کارکنان و پرسنل خود را هم پرداخت کنند.



بر این اساس با توافق چهار جانبه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفت، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دولت، قرار شده است که کارمزد فروش بنزین و گازوئیل از سال 1392 حذف شود.



یک مقام مسئول در وزارت نفت در گفتگو با مهر با تائید حذف احتمالی کارمزد فروش بنزین و گازوئیل از سال اینده، گفت:بر اساس پیشنهادهای اولیه مقرر شده است که مصرف کنندگان یک تا 2 درصد قیمت فرآورده را به عنوان حق العمل به جایگاه داران سوخت همزمان با پرداخت هزینه خرید بنزین و گازوئیل پرداخت کنند.



به گفته وی در صورتی که یک خودرو 30 لیتر بنزین 400 تومانی در جایگاهی خریداری کند باید حدود 120 تومان به عنوان حق العمل به جایگاه دار پرداخت کند که به تبع با افزایش حجم باک و یا خرید بنزین آزاد این نرخ به 500 تومان هم قابل افزایش است.

مرغ ارزان می شود

مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز توزیع 10 هزار تن مرغ منجمد در بازار از هفته جاری خبر داد و گفت: قیمت برای مصرف‌کنندگان در تهران کمتر از 5 هزار تومان خواهد بود.

علی‌اکبر پورکاوه از آغاز توزیع 10 هزار تن مرغ با قیمت مصوب دولتی از دوشنبه هفته جاری خبرداد و گفت: توزیع مرغ تنظیم‌ بازاری منجمد به صورت گسترده از محل ذخایر و به میزان تقاضای موجود از امروز در سراسر کشور آغاز شده است.

مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: این مرغ با قیمت تحویل درب سردخانه‌های شرکت پشتیبانی امور دام در محل ذخایر، 4800 تومان در هر کیلوگرم خواهد بود.



نیروگاه‌های فرسوده خانه‌نشین می‌شوند

با افزایش بی‌رویه مصرف سوخت و انرژی در نیروگاه‌ها، مصرف سوخت این واحدها در حالی به مرز بحران نزدیک می‌شود که در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید به‌منظور مدیریت مصرف انرژی کشور تعدادی از نیروگاه‌های فرسوده از رده‌خارج شوند.



پیش بینی‌ها حاکی از آن است که برای تابستان سال آینده مصرف روزانه انرژی نیروگاه‌های کشور به 220 تا 240 میلیون مترمکعب معادل گاز طبیعی افزایش یابد که معادل تولید گاز 9 تا 10 فاز پارس جنوبی است.



افزایش نگران کننده مصرف سوخت و انرژی در نیروگاه‌های کشور با دستورات جدیدی توسط رئیس جمهوری همراه شده است به طوری‌که رئیس کابینه دولت دهم رسما از وزیر نیرو درخواست کرده تا ساخت نیروگاه‌های عظیم حرارتی را متوقف کند.



این در حالی است که برای نخستین بار " طرح جمع آوری نیروگاه‌های فرسوده برق" توسط مجید نامجو وزیر نیرو مطرح شده بود اما محمد بهزاد معاون وی در امور برق و انرژِی، تاکید کرده بود: هیچ نیروگاهی جمع آوری نمی‌شود بلکه واحدهای فرسوده نوسازی و بازسازی خواهند