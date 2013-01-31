۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۱۳

اکبرپور پس از بازگشت از قطر:

دیدار ژاپن و لبنان سخت‌ترین قضاوتم بود

داور بین‌المللی فوتبال ساحلی ایران که در رقابت‎های قهرمانی آسیا حضور داشت، پس از بازگشت از محل برگزاری این مسابقات گفت که دیدار ژاپن برابر لبنان سخت‌ترین دیداری بود که قضاوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون فوتبال، ابراهیم اکبرپور اظهارداشت: من در این دوره از مسابقات دیدارهای عمان  واسترالیا، بحرین و تایلند، ژاپن و لبنان، امارات و ازبکستان، بحرین و افغانستان، قطر و فیلیپین همراه با بحرین و عراق را قضاوت کردم. همه بازی‌ها سطح بالایی  داشتند و داوران هم تلاش کردند بهترین قضاوت خود را ارائه کنند.

 وی با بیان این که دیدار تیم‌های  ژاپن و لبنان سخت‌ترین دیداری بود که قضاوت کرد، افزود: این دیدار بسیار تنگاتنگ و نزدیک بود و دو تیم بازی فیزیکی را به نمایش گذاشتند که در نهایت ژاپن با غلبه بر لبنان به مرحله نیمه نهایی رسید. خوشبختانه در سایر دیدارها نیز عملکرد خوبی داشتم.

این داور بین‌المللی ایران ادامه داد: بازی‌های کم ساحلی باعث شده تا داوران نیاز به کلاس‌های آموزشی داشته باشند. در همین دوره از مسابقات دیدیم که برخی داوران به دلیل این که در کشورهای‌شان لیگ ساحلی برگزار نمی‌شود، مشکلاتی داشتند و برای رفع آن نیازمند برگزاری کلاس‌های آموزشی هستند.

اکبرپور یادآور شد: خوشبختانه در ایران لیگ برگزار می‌شود و دوره‌های متعدد مورد تایید فیفا را هم برگزار کرده‌ایم که همین باعث شده در مسابقات مختلف از داوران ایران استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا به میزبانی قطر برگزار شد که تیم ایران برای نخستین بارعنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

