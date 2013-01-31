خبرگزاری مهر-گروه فرهنگ و ادب: بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب یکی از قابل توجه‌ترین اخبار منتشر شده در حوزه رسانه در هفته گذشته بود.

بر اساس این گزارش تعدادی از خبرنگاران و روزنامه نگاران روزنامه های آرمان، اعتماد، بهار، شرق و هفته نامه آسمان و هم چنین خبرگزاری ایلنا به حکم دستگاه قضایی عصر روز هشتم بهمن ماه بازداشت شدند.

همزمان با انتشار این خبر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح دوشنبه 9 بهمن در حاشیه تجدید بیعت اهالی فرهنگ و رسانه با آرمان‌های رهبر کبیر انقلاب اسلامی در مرقد ایشان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد روزنامه‌نگاران بازداشت شده گفت: این موضوع را باید از نیروهای امنیتی بپرسید؛ چرا که قطعا اتهام آنها مطبوعاتی نبوده است.

حسینی افزود: در حال بررسی موضوع هستیم و بعد از جمع‌آوری اطلاعات زوایای این موضوع مشخص خواهد شد.

در هیمن راستا روز11 بهمن نیز وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تعدادی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران دستگیرشده در روزهای اخیر بخشی از شبکه ارتباطی شبکه خبری بی.بی.سی متعلق به دولت انگلستان هستند و این روند تا تحقیق از آخرین فرد وابسته به این شبکه استمرار خواهد یافت.

در بخشی از این اطلاعیه تاکید شده بود این شبکه که توسط سازمان عملیات روانی دولت انگلیس (موسوم به بی بی سی ) با بهره‌برداری از تجارب مقطع فتنه 88 احداث و با همکاری چند دولت غربی اداره می‌شد، به دلیل چند لایه بودن، گستردگی، بهره‌برداری از ابزار و روشهای خاص ارتباطی در ارسال اخبار و دریافت خطوط کاری از عوامل بیگانه، ماهها تحت نظر و تعقیب سربازان گمنام امام زمان (عج) قرار داشت تا سرانجام با تکمیل چرخه شناسایی عوامل داخلی، عوامل مستقر در خارج از کشور، گردآوری اطلاعات و فراهم نمودن مستندات قضایی لازم، مورد اقدام قانونی قرار گرفت. در این راستا مواردی را متذکر می‌گردد:

1- به دلیل حساسیت ویژه پرونده وملاحظات متعدد اطلاعاتی، امنیتی و قضایی، اطلاعات گردآمده از ارتباط افراد بازداشت شده با شبکه عملیات روانی دولت انگلیس، کاملا مستند و مستحکم بوده و حتی فارغ از اقاریر متهمان، گویای نوع و ماهیت سازماندهی رسانه‌ای بیگانگان می‌باشد.

2 - به دلیل تعدد عناصر مرتبط با این شبکه( در داخل و خارج از کشور ) و با توجه به تفاوت‌های موجود در نوع و سطح تماس عناصر مورد نظر با شبکه موصوف و اطلاعات ارائه شده و احتمالا عدم آگاهی تعدادی از مرتبطین نسبت به منشاء خارجی شبکه، لذا ضمن استمرار تحقیقات در روزهای آینده، ممکن است تعدادی دیگر از مرتبطین شبکه احضار یا بازداشت و عده ای از بازداشت شدگان قبلی، مرخص شوند. بنابر این اطمینان می دهد که این روند تا تحقیق از آخرین فرد وابسته به این شبکه استمرار خواهد یافت و جنجال‌های رسانه ای ماشین جنگ روانی استکبار، سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشری وابسته به آن اردوگاه و بیانیه‌های انبوه سازمان‌های متعدد جعلی و خلق‌الساعه، کمترین تاثیری بر اراده سربازان گمنام امام زمان (عج) و روند اقدامات جاری نخواهد گذاشت.

تعویق در زمان برگزاری جشنواره سراسری مطبوعات

در حالی که پیش‌تر یکی از ایام دهه فجر به عنوان روز برگزاری نوزدهمین جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاری‌ها اعلام شده بود، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد تاکید کرد که آئین اختتامیه این جشنواره در دهه اول اسفند برگزار خواهد شد.

محمدجعفرمحمدزاده درباره آخرین وضعیت بررسی آثار این دوره ازجشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها نیز گفت: قریب 10 هزار اثر به جشنواره رسیده و مرحله نخست داوری آن تقریباً رو به اتمام است و به زودی داوری مراحل میانی و نهایی شروع می‌شود.

وی همچنین یادآور شد: اواخر بهمن ماه داوری مرحله نهایی انجام می‌شود و جشنواره هم امسال اوایل اسفندماه و در واقع در دهه اول آن برگزار خواهد شد.

هلا‌احمر و انتشار روزنامه سراسری

با حکم رئیس جمعیت هلال احمر و تائید هیات نظارت بر مطبوعات عبدالرضا داوری مدیر مسؤول روزنامه‌ «شهروند» شد و به این ترتیب طی چند ماه پایانی دولت دهم یک رسانه دیگر به جمع رسانه‌های دولت پیوست.

پویا حاجیان سخنگوی جمعیت هلال احمر کشور با اعلام این خبر گفت: طی حکمی ازسوی ابوالحسن فقیه رئیس جمعیت هلال احمر پس از تایید هیات نظارت بر مطبوعات، دکتر عبدالرضا داوری به عنوان مدیرمسئول روزنامه شهروند منصوب شد.

مدیرکل روابط عمومی جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه هلال احمر به رسانه‌ای مستقل برای ارتباط با مردم نیاز داشت افزود: وظیفه هلال احمر آموزش همگانی به آحاد مردم است و طبیعتا شهروند به عنوان یک روزنامه با پوشش اخبار حوزه های مختلف بزودی منتشر خواهد شد.

تشکیل باشگاه روزنامه‌نگاران ایران

مجید امرایی مدیر سرای روزنامه‌نگاران ایران هفته گذشته از راه‌اندازی باشگاه روزنامه‌نگاران ایران خبر داد و گفت: هم اکنون مراحل طراحی و کارهای نرم‌افزاری مربوط به تاسیس این باشگاه در حال انجام است.

به گفته وی، باشگاه روزنامه نگاران ایران با رویکرد آموزشی و به صورت تخصصی در حوزه رسانه و ارتباطات و زیر نظر سرای روزنامه‌نگاران ایران فعالیت خواهد کرد.

امرایی گفت: ما در راه‌اندازی این باشگاه خبری هم بُعد آموزشی مد نظرمان بوده و هم بُعد اطلاع‌رسانی و در واقع این باشگاه ارگان ویژه مطبوعات ایران است.

اصولگرایان صاحب پایگاه اینترنتی خبری شدند

پایگاه خبری تحلیلی اصولگرا ورود خود را به عرصه فضای مجازی و شبکه پایگاه‌های خبری تحلیلی کشور اعلام کرد.

این پایگاه خبری تحلیلی در متنی که همزمان با ورود به عرصه فضای مجازی به منظور معرفی خود منتشر کرده است، آورده است: «اصول گرا» پس از فراز و نشیب‌های بسیار پا به عرصه رسانه می گذارد و با رویشی دوباره نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا شاید جهادی در عرصه رسانه ایجاد کند.

برای «اصولگرا» افتخار آفرین است که اعلام کند‌ مخاطبانی دارد که در اشتراک گذاردن نظرات خود با دیگران هیچ ابایی نداشته و با مد نظر قراردادن گفتگوی آگاهانه و رعایت ادب و اخلاق حرفه‌ای، با اشتیاق در گفتگو‌ها و مبادله اطلاعات در مورد مسائل روز شرکت جسته و نظرات و دیدگاه‌های خود را تبیین کنند. گردانندگان این سایت مصمم هستند، تا زمانی که رسانه‌ها دست از وابستگی برنداشته و یک طرفه به نقد می‌پردازند، نقد دو سویه را سرلوحه خود قرار دهد و از راست و چپ انتقاد منصفانه انجام دهد.

این پایگاه خبری به نشانی www.osoolgera.ir در دسترس قرار گرفته است.