بهره برداری از 123 پروژه گاز رسانی در خراسان جنوبی

حسن افتخاری در گفتگو با مهر، اظهارکرد: از سوی دولت نهم و دهم بیش از چهار هزار و 162 میلیارد ریال برای گاز رسانی به خراسان جنوبی هزینه شده است.

وی تصریح کرد: تمامی اقدامات در زمینه گاز رسانی به استان در دولت نهم و دهم به انجام رسیده است.

وی با بیان اینکه تا کنون دو هزرا و 470 کیلومتر خطوط گاز رسانی در استان اجرا شده است، ادامه داد: 12 شهر استان در دولت نهم و دهم از نعمت گاز برخوردار شده اند.

افتخاری تعداد مشترکین گاز استان را 101 هزار مشترک اعلام کرد و افزود: هم اکنون 91 درصد جمعیت شهری استان از نعمت گاز برخوردار هستند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با بیان اینکه هم اکنون 44 روستای استان گاز رسانی شده است، عنوان کرد: گاز رسانی به 32 روستا نیز در دست اقدام است.

وی با بیان اینکه گاز رسانی به نیروگاه ها و شهرکهای صنعتی بیرجند و قاین انجام شده است، ادامه داد: 22 جایگاه سی ان جی نیز گاز رسانی شده است.

وی از بهره برداری از 23 پروژه گاز رسانی با اعتبار بالغ بر 101 میلیارد ریال همزمان با دهه فجر در استان خبر داد و افزود: گاز رسانی به 12 روستای بیرجند، خوسف، بشرویه و فردوس از شاخص ترین این پروژه ها است.

وی گاز رسانی به واحد های مسکونی مهر را از دیگر پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر عنوان کرد و بیان داشت: بیش از هزار و 736 انشعاب گاز به متقاضیان این واحدها واگذار شده است.

افتخاری همچنین از آغاز عملیات اجرایی سه پروژه گاز رسانی با اعتبار 505 میلیارد ریال در دهه فجر امسال خبر داد و افزود: گاز رسانی به شهرهای سربیشه و مود و خط انتقال اسدیه در این ایام گلنگ زنی می شود.