56 هزار واحد مسکن روستایی گلستان مقاوم سازی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح پنجشنبه در حاشیه افتتاح متمرکز دهه فجر در گفتگو با خبرنگاران افزود: در بحث تربیت بدنی تعداد فضاهای ورزشی سرپوشیده قبل از دولت نهم 73 سالن بود که در طول سال های دولت نهم و دهم به 292 سالن اضافه شده و رشد 400 درصدی داشته است.

وی اظهار داشت: تعداد فضاهای ورزشی روباز نیز 25 واحد بود که به 86 واحد دیگر به آن اضافه شد. به طور کلی مساحت فضاهای ورزشی سرپوشیده 34 هزار متر بود که در طول دولت نهم و دهم 85 هزار متر مربع دیگر افزایش و مساحت فضاهای ورزشی روباز نیز 238 متر مربع بود و به طور کلی سرانه فضای ورزشی قبل از دولت نهم دو دهم متر مربع بود و الان به پنج دهم متر مربع رسیده است.

وی ادامه داد: در بخش آموزش نیز تعداد آموزشگا های آزاد فنی و حرفه ای قبل از دولت نهم 427 آموزشگاه بود که در طول این سال ها 641 مرکز دیگر افتتاح شد، مراکز آموزش عالی نیز 23 مرکز بود که در دوران دولت نهم و دهم23 مرکز دیگر اضافه شد.

قناعت درباره بخش مخابرات گفت: تعداد مشترکین خط تلفن ثابت قبل از دولت نهم 437 هزار شماره بود که بعد از آن 191 هزار شماره دیگر اضافه شد و در مجموع به 630 هزار شماره رسید، تعداد مشترکین تلفن همراه نیز از 61 هزار شماره به 671 هزار شماره افزایش یافت.

وی افزود: در طول دولت نهم و دهم توسعه شبکه فیبر نوری انجام و تمامی شهرهای استان به این شبکه متصل شدند همچنین ایجاد دفاتر ICT روستایی در این دوران صورت گرفت.

استاندار گلستان گفت: در بخش فرهنگ، هنر و گردشگری نیز شاهد پیشرفت و افزایش امکانات هستیم. تعداد فرستنده های تلوزیونی قبل از دولت نهم 284 فرستنده بود که بعد از آن 311 فرستنده دیگر نصب شد. تعداد مناطق گردشگری 32 منطقه رسیده و تعداد هتل ها و مراکز اقامتی نیز 23 مرکز بود که در دوران دولت نهم 13 مرکز دیگر ساخته شد.

جواد قناعت درباره پیشرفت های بخش صنعت و معدن بیان کرد: قبل از دولت نهم در استان ما دارای 6 شهرک صنعتی با 442 واحد فعال بودیم که بعد از آن هفت شهرک و دوناحیه صنعتی دیگر تاسیس و 371 واحد صنعتی فعال شد.

استاندار گلستان تصریح کرد: در نوسازی مدارس نیز قبل از دولت نهم 297 هزار متر مربع انجام شده بود که در دوران دولت نهم 436 هزار متر مربع انجام شد.

وی گفت: در حال حاضر ما دارای 53 جایگاه CNG هستیم که تا قبل از دولت نهم در استان وجود نداشت، در بخش های دیگر انرژی مانند روستاهای برخوردار از آب، برق، گاز نیز رشد قابل قبولی را شاهد هستیم.