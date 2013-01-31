عملیات اجرایی احداث بندر چند منظوره خمیر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صفایی مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی بندر خمیر عنوان کرد: این کار طراحی نقشه های این بندر به طور کامل انجام شده و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته به احتمال فراوان بندر چند منظوره خمیر تا 18 ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: این بندر در راستای خدمت رسانی به مردم ساحل نشین خمیر و برای ایجاد استاندارد و ایمن سازی تردد شناورها توسط سازمان بنادر و دریانوردی با اعتباری بالغ بر 140 میلیارد ریال ساخته می شود.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان افزود: احداث یک بندر چند منظوره از آرزوهای دیرینه مردم خمیر بوده که با بهره برداری از آن تحولات بسیاری دراین شهرستان ایجاد می شود.

صفایی تصریح کرد: این بندر به گونه ای ساخته می شود که به محیط زیست منطقه آسیبی وارد نخواهد شد.