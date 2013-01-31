استکبار جهانی توطئه های مختلفی علیه انقلاب اسلامی ایران تدارک دیده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید فضایل صفوی صبح امروز در مراسم آغاز جشن های دهه فجر این شهرستان افزود: دهه فجر زمان وفای به عهد و پیمانی است که مردم و مسئولان برای عظمت و سربلندی این سرزمین بسته اند.

وی اظهارداشت: این دهه یادآور قیام ملتی است که با اخلاص کامل و در یک رستاخیز بزرگ ندای پیامبرگونه امام راحل را از جان و دل پاسخ گفتند.

مدیر آموزش و پرورش ماسال با تاکید بر اجرای برنامه های به روز و قابل عملیاتی در دهه فجر گفت: به مناسبت آغاز سی و پنجمین سال از طلوع انقلاب اسلامی نقاشی همگانی 35 متری با محوریت دانش آموزان در این شهرستان برگزار می شود.

وی در ادامه بر ضرورت ایجاد بصیرت در بین نوجوانان و جوانان تاکید کرد و افزود: برپایی محافل گفتمان انقلاب و برگزاری نشست های سیاسی در بین دانش آموزان در دهه فجر امسال از طرف آموزش و پرورش ماسال برنامه ریزی شده است.

صفوی ادامه داد: برگزاری مسابقه دوچرخه سواری فرهنگیان، حضور در برنامه مهمانی لاله ها و برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی در کنار تجلیل از دانش آموزان برتر همراه با برگزاری نمایشگاه دست ساخت های دانش آموزان از دیگر برناهه های دهه فجر آموزش و پرورش شهرستان ماسال است.