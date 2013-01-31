مردم دیار حافظ و سعدی به استقبال فرشته آمدند/ زمستان شیراز بهار است

به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین جشن پیروزی انقلاب شکوه مند اسلامی ایران در حالی از صبح امروز آغاز شد که تمامی شهروندان شیراز از ساعات اولیه صبح امروز شاهد تغییر چهره شهر سومین حرم اهل بیت(ع) بودند.

آزین بندی شهر شیراز از روز گذشته آغاز شد و اوج این فعالیت در نیمه های شب گذشته بود که اکثر خیابان های شهر با ریسه هایی رنگی تزیین شده و جلوه دیگری را به کلان شهر شیراز داده است.

بنرهای مختلفی در سطح شهر شیراز با تصاویری از امام(ره) و مقام معظم رهبری دیده می شد که هر کدام به گونه ای مردم را به یاد خاطرات زیبای گذشته خود در بهمن ماه می اندازد.

پخش کردن گل و شیرینی از جمله برنامه هایی است که هم اکنون در اکثر خیابان های شیراز در حال اجرا است و نوید آغاز 10 روز شادی را به همراه دارد.

"دیو چو بیرون رود فرشته براید" برای تمامی نسل های انقلاب آشنا ترین شعار است که در گوشه و کنار شهر شیراز دیده می شود.

ریسه های مثلثی شکلی که با تصاویر امام(ره)، مقام معظم رهبری و پرچم ایران در خیابان های سومین حرم اهل بیت(ع) گشیده شده هر عابری را به یاد دوران خوش مدرسه و دهه فجر می اندازد.

اما در این میان نوجوانان و جوانان شیراز نقش بسیاری را در مراسمات ایفا می کنند و در حالیکه هیچکدام از این نسل در دوران انقلاب حضور نداشته اند اما در گوشه و کار دیوار های مدارس خود نوشته اند که "انقلاب ما انفجار نور بود" و جوانانی که از دوران دفاع مقدس تنها خاطرهایی شنیده و فیلم هایی دیده اند پارچه ای را به دستان خود گرفته اند که بر روی آن با رنگ قرمز نوشته شد "خون بر شمشیر پیروز است".

ثمره انقلاب شکوه مند اسلامی را به راحتی می توان در خیابان های شهر شیراز مشاهده کرد زیرا از ساعت هشت صبح امروز گروه های مختلفی از اغشار جامعه برای برگزاری مراسم نمادین ورود حضرت امام(ره) خودشان را به سالن سرپوشیده شهید آیت الله دستغیب رساندند.

آنچه که در این میان بیشتر به چشم آمد جمعیتی بود که از ساعات اولیه صبح امروز در محل برگزاری مراسم جمع شده بودند که این حضور باعث شده که مامورین پلیس راهور مجبور به مصدود کردن خیابان اصلی شوند.

از طرفی دیگر نیز گروه های مختلف موتور سوار و دوچرخه سوار نیز رژه خود را با لباس هایی به رنگ پرچم ایران از فرودگاه شهید آیت الله دستغیب آغاز کرده و پس از حضور در گلزار شهدای شیراز خود را به محل برگزاری مراسم رساندند.

سالن شهید آیت الله دستغیب شیراز مملو از جمعیت جوان شیراز بود به گونه ای که از ساعت حدود 9 صبح جای نشستن در این سالن وجود نداشت.

ساعت 9و 33 دقیقه مراسم ورود نمادین امام(ره) انجام شد و شور و شوق فراوان محیط ورزشگاه را فرا گرفته و پرچ های سه رنگ جمهوری اسلامی ایران در دستان جوانان شیراز بر افراشته شد.

حضور چشم گیر جوانان در اولین روز از آغاز برنامه های دهه فجر نوید روزهای شاد و حضور طوفانی مردم شیراز در راهپیمایی روز 22 بهمن ماه را می دهد.

..............

گزارش: هادی فتحی