نخستین جشنواره ورزشهای زمستانی در آسارا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محمدی در سومین جلسه هماهنگی برگزاری ورزش‌های زمستانی که با حضور رئیس هیئت کوهنوردی استان البرز، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرج، رئیس انجمن کوهنوردان ایران و جمعی از مسئولان پیش از ظهر پنج شنبه در آسارا برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به قابلیتها و توانمندیهای این بخش امسال برای نخستین بار بخش آسارا میزبان جشنواره ورزش‌های زمستانی است که امیدواریم به منظور دستیابی به اهداف جشنواره ورزشهای زمستانی در بخش در سال های آتی شاهد برگزاری این مسابقات در سطح بین المللی باشیم.

محمدی گفت: تمهیدات لازم برای اجرای برنامه‌های مختلف این فستیوال اعم از یخ نوردی در کنار آبشار خور، کوهنوردی زمستانی در یکی از منطقه های "شاه د‍ژ" یا "کبرکوه" و اسکی پیست با حضور حدود 200 نفر از ورزشکاران سراسر کشور اتخاذ شده است.



وی یادآور شد: بیمه کلیه ورزشکاران و شرکت کنندگان این جشواره به عهده هیئت کوهنوردی استان البرز است.



در این جلسه مقرر شد یک تیم از هلال احمر، یک اکیپ ماشین آلات راه سازی با امکانات مورد نیاز (خاک و نمک) به منظور باز بودن مسیر توسط اداره راه و گشت پلیس در ایام برگزاری جشنواره در محل مستقر شوند و تدابیر ترافیکی در محدوده پارکینگ و مسیر توسط پلیس راه بخش، هیئت کوهنوردی استان و انجمن کوهنوردی کشور اتخاذ شود.



همچنین نحوه انجام مسابقات و مسائل فنی نیز با هماهنگی دستگاههای مسئول انجام شود و در صورت نیاز بسیج و کلانتری برای ایجاد نظم همکاری کنند.



جشنواره ورزشهای زمستانی با همکاری هیئت کوهنوردی استان البرز، انجمن کوهنوردان ایران، بخشداری آسارا، اداره کل ورزش و جوانان استان و اداره ورزش و جوانان بخش به مدت 3 روز از تاریخ 19 تا 22 بهمن با حضور مسئولان، مدعوین ورزشکاران و رسانه های جمعی در پیست اسکی و آبشار مملو از یخ خور آغاز می شود.



افتتاحیه این جشنواره روز پنجشنبه 19 بهمن ماه ساعت 14 آغاز می شود.

