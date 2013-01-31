برگزاری مسابقه خانواده قهرمان، حرکتی بزرگ در ورزش بود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده در این مراسم که به مناسبت دهه مبارک فجر و ولادت حضرت محمد (ص) در مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار شده بود، تصریح کرد: این حرکت نشان دهنده عظم راسخ و گام بلند برگزارکنندگان بود چراکه در محیطی شاد و در کنار تمام اعضای خانواده لحظات شاد و مفرحی را رقم زدند.

وی ادامه داد: ورزش یعنی دوری جستن از مفاسد اجتماعی و این همان نکته‌ای است که مسوولان امر در صدد تحقق بیشتر آن هستند. با این شرایط و پتانسیلی که من در جمع خانواده‌های شرکت کننده دیدم، به آینده ورزش در این جمع امید بسیار دارم و امیدوارم از این پس شاهد برنامه‌هایی مداوم و مستمر باشیم.

دبیر کل کمیته ملی المپیک خاطر نشان کرد: به نظرم این مسابقه تنها یک رویداد ورزشی نبود چرا که بیشتر به محیطی شاد همراه با تعامل صمیمی خانواده‌ها در حضور گرم کودکان شبیه بود، برنامه‌ای که ورزش را به معنای واقعی توصیف کرد. در چنین شرایطی است که کودکان می‌بینند پدرو مادرها در کنارشان هستند و همه با هم در محیطی به دور از هر گونه آسیب‌های اجتماعی به ورزش می‌پردازند.

افشارزاده تاکید کرد: در رقابت‌های مهمی چون المپیک تمام تلاش مسوولان برگزاری این است که کودکان را در ورزش سهیم کرده و آنها را با این مقوله آشنا کنند. این همان چیزی است که در مسابقه خانواده قهرمان اجرایی شد و باید به برگزارکنندگان آن تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه خانواده قهرمان با همکاری هفت مجموعه ورزشی اسکیت، اسکواش، تنیس روی میز، بسکتبال، تیراندازی، مجموعه تخصصی بانوان، استخر چهارفصل ، شرکت سینگین ورزشی پرشیا و مجموعه ورزشی انقلاب تهران روز چهارشنبه برگزار شد که طی آن 38 خانواده با هم به رقابت پرداختند. در پایان خانواده‌های برتر جوایز خود را دریافت کردند.

در پایان این مسابقه که خانواده‌ها به صورت تیمی و انفرادی با یکدیگر به رقابت پرداختند، به خانواده‌های برتر جوایز نفیسی از جمله سکه طلا، کمک هزینه خرید محصولات ورزشی به ارزش یک میلیون ریال و ... اهدا شد. به گفته مسوولان برگزاری این مسابقات، رقابت‌های برگزار شده پیش درآمد رویداد بزرگی است که طبق برنامه اردیبهشت‌ماه سال آینده در تهران و در مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار خواهد شد.