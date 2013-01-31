فرنگی کاران اعزامی قم به انتخابی مسابقات آسیایی و جهانی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه ریزی فدراسیون کشتی کشورمان رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان کشور از امروز به میزبانی شهرستان ایلام برگزار می شود و کشتی گیران مدعی جدال بر سر کسب عناوین برتر را در اوزان مختلف در سالن شهید قلاویزان ایلام برگزار می کنند.



این در حالی است مسابقات در اوزان 50، 55، 60، 66، 74، 84، 96 و 120 کیلوگرم و بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد و تنها کشتی گیران متولد یازدهم دیماه سال 1371 تا دهم دی ماه سال 1374 مجاز به شرکت در این دوره هستند.



همچنین کشتی گیران متولد یازدهم دی ماه سال 1374 تا دهم دی ماه سال 1375 نیز فقط با رضایت نامه محضری ولی و گواهی پزشک میت وانند در این مسابقات شرکت کنند و البته هر استان مجاز است با یک تیم کامل در این مسابقات حضور یابد.



در حالی که استان میزبان با دو تیم در این مسابقات حضور یافته و امتیازات آنان جداگانه محاسبه خواهد شد وزن کشی چهار وزن نخست یعنی اوزان 50، 60، 74 و 96 کیلوگرم چهارشنبه شب انجام شد و کشتی گیران سایر اوزان یعنی 55، 66، 74 و 120 کیلوگرم نیز امشب روی باسکول می روند تا رقبای خود را بشناسند.



همچنین در پایان این دوره از پیکارها به نفرات اول تا سوم این مسابقات حکم و مدال اهداء خواهد شد و تیم های اول تا سوم این دوره نیز کاپ قهرمانی می گیرند، ضمن اینکه فنی ترین کشتی گیر برابر جدول مسابقات انتخاب و معرفی می شود، مربی نمونه توسط کمیته اجرائی انتخاب و معرفی خواهد شد و کاپ اخلاق به بهترین تیم این مسابقات با نظر میزبان و کمیته اجرائی تعلق می گیرد.



در حالی که تیم رده سنی جوانان هیئت کشتی استان قم نیز با ترکیبی متشکل از هشت فرنگی کار راهی این دوره از رقابت ها شده است، نفراتی که سابقه کسب مدال از مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور و مهمتر از آن سابقه افتخارآفرینی در رقابت های آسیایی را نیز دارند، عضو تیم قم هستند.



ترکیب تیم اعزامی هیئت کشتی استان قم.

وزن 50 کیلوگرم: امیرحسین لاری

وزن 55 کیلوگرم: محسن رضایی

وزن 60 کیلوگرم: مهدی مرادحاصلی

وزن 66 کیلوگرم: مهدی عطارد

وزن 74 کیلوگرم: امیرحسین مولایی

وزن 84 کیلوگرم: مهدی آغاز

وزن 96 کیلوگرم: حسین فتحی زاهد

وزن 120 کیلوگرم: مهدی قسمتی

