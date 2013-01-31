چارت سازمانی و ساختار ماموریتی پلیس در حال نوسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل احمدی مقدم صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: عملکرد مطلوب نیروی انتظامی در استان بوشهر باعث بهبود مولفه‌های امنیتی در این استان شده است و این استان را به یکی از کم‌جرم‌ترین استان‌های کشور تبدیل کرده است.

وی در ادامه با اشاره به تلاش نیروی انتظامی برای ایجاد امنیت مطلوب در ایام نوروز، بیان داشت: با توجه به اینکه به ایام نوروز نزدیک می‌شویم، یکی از اولویت‌های ما در نیروی انتظامی ایجاد امنیت مطلوب برای شهروندان و مسافران نوروزی است.

فرمانده نیروی انتظامی کشور به تغییرات ساختار در چارت نیروی انتظامی اشاره کرد و ادامه داد: چارت سازمانی و ساختار ماموریتی نیروی انتظامی بر اساس شاخصه‌های جمعیتی در حال نوسازی است.

وی اضافه کرد: همچنین به منظور توسعه امکانات مورد نیاز برای پلیس و همچنین تامین تجهیزات کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است و با تامین اعتبارات، شاهد بهبود وضعیت در این زمینه هستیم.

سردار احمدی‌مقدم به پیشرفت‌های تکنولوژی در سال‌های اخیر اشاره کرد و بیان داشت: در کنار پیشرفت‌های فناوری شاهد افزایش جرایم نیز در این زمینه هستیم و جرایم اینترنتی در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

وی با اشاره به تلاش نیروی انتظامی برای کشف جرایم فضای مجازی، خاطرنشان ساخت: پلیس فتا تلاش گسترده‌ای را در این زمینه انجام داده است و در حالی که هم اکنون بیش از 67 درصد جرائم فضای مجازی کشف می‌شود، برای افزایش میزان کشفیات این جرایم تلاش می‌کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی کشور ادامه داد: پلیس با برنامه‌ریزی مناسب و عملکرد به‌موقع برای کشف جرایم خشن در کشور وارد عمل می‌شود و شاهد کشف بیش از 95 درصد جرایم خشن در کشور هستیم که این آمار در سطح دنیا کم‌نظیر است.

وی به دیگر برنامه‌های نیروی انتظامی برای کشف جرایم و مقابله با مجرمان اشاره کرد و افزود: نیروی انتظامی با تشکیل پلیس‌های تخصصی موفقیت‌های بسیار خوبی را در زمینه کشف جرایم و مجرمان به دست آورده است.

سردار احمدی‌مقدم با اشاره به افزایش میزان سرقت خودرو در شهریورماه و مهرماه امسال، ادامه داد: با تلاش‌های صورت گرفته شاهد کاهش میزان سرقت خودرو در آذرماه هستیم.

وی با اشاره به کاهش اغلب جرایم در سطح کشور، اضافه کرد: بر اساس آمار موجود، به جز سرقت خرد، شاهد کاهش میزان ارتکاب به دیگر جرایم هستیم.

فرمانده نیروی انتظامی کشور با اشاره به تاثیر منفی قاچاق کالا، سوخت و مواد مخدر در اقتصاد کشور، گفت: نیروی انتظامی عزم خود را برای مقابله با سودجویان و قاچاقچیان جزم کرده است.