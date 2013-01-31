شغل پلیس مهم و حساس است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی دردیدار کارکنان یگان ویژه پاسداران قم با بیان اینکه خدمت به ملت مسلمان ایران، توفیق بزرگ از سوی خداوند متعال است اظهار داشت: شغل شما حساس و مهم است و زحمت و سختی زیادی دارد، در مقابل نیز اجر شما هم اجری است که استثنایی و چشمگیر است.



این مرجع معظم تقلید در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: شیطان در پی آن است که انسان ها را منحرف سازد و نگذارد نیات خیر آنها عملی شود، بنابراین انسان باید در همه حال خداوند متعال را در نظر بگیرد.



آیت الله شبیری زنجانی افزود: پلیس با تلاش و خدمتی که در جهت تامین نظم و امنیت انجام می دهد، مورد عنایات خاصه حضرت ولی عصر (عج) می باشد.



وی در پایان خطاب به کارکنان یگان پاسداران قم بیان داشت: شیطان در پی آن است تا شما در انجام وظایفتان سستی کنید، انشاء الله مقاومت کنید و مقاومت هم می کنید.





