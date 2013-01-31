23 روستای ریگان از راه مناسب برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور حسین پور صبح پنج شنبه در آیین بهره برداری ازدو پروژه عمرانی در ریگان اظهار داشت: عملیات آسفالت پنج کیلومتر از راه روستایی منطقه زلزله زده جاه قنبر با اعتبار پنج میلیارد ریال از امروز آغازمی شود.

وی افزود: با اجرای این طرح بیش از دو هزار خانوار در 23روستا از نعمت راه مناسب برخوردار می شوند.

معاون فرماندار ریگان ادامه داد: این محور مواصلاتی 60 کیلومتر است که با تخصیص اعتبار لازم آسفالت خواهد شد.

وی بیان داشت: عملیات احداث مجتمع آبرسانی قدرت آباد چاه ملک ریگان که 90درصد پیشرفت فیزیکی داشت با تخصیص اعتبار مجدد ا از سر گرفته شد.

حسین پور گفت: این مجتمع پنج هزار متر مکعبی با اعتبار 700میلیون تومان آب مورد نیاز هفت روستا را تامین می کند که مراحل بتن ریزی آن به اتمام رسیده و مرحله آب گیری آن نیزانجام شده است.