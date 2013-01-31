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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۰۸

حسین پور:

23 روستای ریگان از راه مناسب برخوردار می شوند

23 روستای ریگان از راه مناسب برخوردار می شوند

ریگان - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار ریگان از بهره مندی 23 روستای ریگان از راه مناسب همزمان با آغازدهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور حسین پور صبح پنج شنبه در آیین بهره برداری ازدو پروژه عمرانی در ریگان اظهار داشت: عملیات آسفالت پنج کیلومتر از راه روستایی منطقه زلزله زده جاه قنبر با اعتبار پنج میلیارد ریال از امروز آغازمی شود.

وی افزود: با اجرای این طرح بیش از دو هزار خانوار در 23روستا از نعمت راه مناسب برخوردار می شوند.

معاون فرماندار ریگان ادامه داد: این محور مواصلاتی 60 کیلومتر است که با تخصیص اعتبار لازم آسفالت خواهد شد.

وی بیان داشت: عملیات احداث مجتمع آبرسانی قدرت آباد چاه ملک ریگان که 90درصد پیشرفت فیزیکی داشت با تخصیص اعتبار مجدد ا از سر گرفته شد.

حسین پور گفت: این مجتمع پنج هزار متر مکعبی با اعتبار 700میلیون تومان آب مورد نیاز هفت روستا را تامین می کند که مراحل بتن ریزی آن به اتمام رسیده و مرحله آب گیری آن نیزانجام شده است.

کد مطلب 1804765

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