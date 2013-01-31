به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهائی فاز سوم طرح توسعه پالایشگاه نفت آبادان بعد از ظهر امروز پنج‌شنبه 12 بهمن ماه با حضور رئیس جمهوری به‌طور کامل به بهره برداری می رسد.

خرداد ماه سال 1390 واحد FCCU پالایشگاه آبادان افتتاح رسمی شد که با راه اندازی این طرح حدود 4 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا به ظرفیت تولید کشور افزوده شد که با بهره برداری نهائی از فاز سوم توسعه و نوسازی پالایشگاه آبادان حدود 2 میلیون لیتر دیگر به ظرفیت تولید بنزین یورو کشور افزوده خواهد شد.



از سوی دیگر با راه‌اندازی رسمی برخی از واحدهای فرآیندی همچون ایزومریزاسیون، آلکیلاسیون، بازیافت اسیدسولفوریک، کت کراکر و شیرین سازی بنزین در مجموع کل ظرفیت 14.1 میلیون لیتری تولید بنزین قدیمی ترین پالایشگاه نفت خاورمیانه با استاندارد یورو 4 و 5 اتحادیه اروپا تولید و به بازار عرضه می‌شود.



هزینه سرمایه گذاری در طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی کل این پروژه و نیروگاه آن را نزدیک به یک میلیارد دلار است و در مجموع با بهره‌برداری از این پروژه در بهمن ماه سالجاری کل ظرفیت 14.1 میلیون لیتری تولید بنزین پالایشگاه آبادان با استاندارد یورو 4 تولید خواهد شد.



افزایش عدد اکتان بنزین تولیدی به 95، کاهش تولید نفت کوره به 2.7 میلیون لیتر در روز، افزایش تولید گوگرد، گازمایع و افزایش تولید برخی از محصولات با ارزش افزوده همچون انواع گریدهای سوخت هواپیما، بالگرد و هواپیماهای آموزشی و کوچک از دیگر دستاوردهای این پروژه است.



با بهره برداری رسمی از مرحله دوم فاز سوم طرح توسعه و نوسازی پالایشگاه نفت آبادان، پس از حضور ایران در جمع کشورهای صادرکننده سوخت جت و هواپیماهای مسافربری، امکان خودکفایی در تامین بنزین هلی‌کوپتر و انواع هواپیماهای آموزشی و کشاورزی هم فراهم می‌شود.



در شرایط فعلی ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان بنزین انواع هواپیماهای مسافربری، باربری و سوخت جت است که با بهره برداری از فاز سوم طرح توسعه پالایشگاه نفت آبادان امکان تولید بنزین انواع هلی کوپتر و برخی از هواپیماهای کوچک آموزشی و کشاورزی فراهم شده به طوری‌که تولید بنزین "هلی‌کوپتر" جز محصولات فرعی این پروژه نفتی است.



برآوردها نشان می‌دهد در مجموع با راه اندازی واحد آلکیلاسیون مرحله دوم فاز سوم توسعه پالایشگاه آبادان، ظرفیتی برای تولید روزانه 2 میلیون لیتر سوخت هلی کوپتر فراهم شود.