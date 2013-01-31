مسابقه دوستانه تیم ملی بولینگ به مناسبت دهه فجر در مشهد برگزار می شود

وحید اثنی عشری در گفتگو بامهر اظهار کرد: اردوی آمادگی تیم ملی بیماری های خاص رشته بولینگ به همت هیئت بولینگ خراسان رضوی در مجموعه کوه سر مشهد در حال برگزاری است.

وی افزود: اردوی آمادگی تیم ملی بیماری های خاص از روز دوشنبه نهم بهمن ماه سال جاری در مشهد شروع شده و فردا سیزدهم بهمن ماه با انجام مسابقه دوستانه بین اعضای تیم به پایان خواهد رسید.

اثنی عشری اظهارکرد: شرکت کنندگان در این اردو 10 نفر از بازیکنان پیوند اعضای فدراسیون هستند که با انجام اردوهای دوره ای خودشان را برای مسابقات 2013 آفریقای جنوبی آماده می کنند.

وی عنوان کرد: روز جمعه سیزدهم بهمن ماه ساعت 11 به مناسبت دهه مبارک فجر مسابقه ای دوستانه بین اعضای تیم ملی بولینگ برگزار و به پنج نفر اول جوایزی اهداء خواهد شد.

دبیر هیئت و بولینگ و بیلیارد خراسان رضوی افزود: اعضای این تیم در اردوی آمادگی اهواز و اصفهان نیز شرکت خواهند کرد که در نهایت چهار نفر برگزیده به مسابقات جهانی بچه های بیماری های خاص در افریقای جنوبی اعزان خواهند شد.