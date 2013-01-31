مراسم آغاز دهه فجر در حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز ایام دهه فجر پیش از ظهر پنج شنبه با حضور اقشار مختلف مردم در شبستان امام خمینی (ره) حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد.

این مراسم با قرائت آیاتی از کلام الله مجید توسط قاری قرآن شروع شد و سپس مردم انقلابی قم سرود جمهوری اسلامی ایران را همخوانی کردند.



در ادامه آیت الله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) به ایراد سخن پرداخت.



تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) اظهار داشت: انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی (ره) و با حرکت خودجوش آحاد مردم و پیروی از امام راحل سر انجام منجر به تاسیس حکومت اسلامی در کشور شد.



وی بیان داشت: دشمنان اسلام همواره سعی در نابودی یا کمرنگ نشان دادن نهضت اسلامی دارند اما امت خداجوی ایران با حفظ این انقلاب و بازگو کردن آن به نسلی که در زمان انقلاب نبودند دشمنان را ناامید می کنند.



امام جمعه قم عنوان کرد: مردم ایران در زمان حاضر نیز با عمل به دستورات مقام معظم رهبری اهتمام ویژه خود به انقلاب و اسلام را نشان می دهند.



بعد از سخنرانی آیت الله سعیدی مردم ولایتمدارقم با در دست داشتن شاخه های گل به طرف بیت امام خمینی (ره) حرکت کرده و بیت آن امام راحل را با دستان پر مهر خود گلباران کردند.



