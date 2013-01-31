ادامه راه امام (ره) با حمایت از رهبری ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زرین کلاه پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم ورود نمادین امام(ره) به کشور با اشاره به اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران سرآمد تمامی کشورهای دنیا است، گفت: در تمامی مباحث علمی، نظامی، صنعتی، فرهنگی و... در رتبه های بالای جهان قرار داریم که این موفقیت ها از برکت انقلاب اسلامی است.

وی تصریح کرد: برای همگان سئوال است که چرا هرزمانیکه امام(ره) دستور دادند، مردم به خیابان ها آمدند و همچنان این شور و هیجان در میان مردم ایران وجود دارد.

فرماندار شیراز افزود: همه می دانند که داشته های امروز ما از برکت انقلاب است و مردم نیز با تمام وجود در تمامی صحنه ها حضور دارند.

زرین کلاه یادآور شد: تمامی تصمیمات امروز دولت و مردم در داخل کشور گرفته می شود و جایی برای حضور بیگانگان در جمهوری اسلامی وجود ندارد که این نشان از استقلال کامل ملت است.

وی ادامه داد: از برکت نظام جمهوری اسلامی هرگونه استبداد، استعمار و بی عدالتی در این کشور از میان برداشته شده و هر روز شاهد افزایش سربلندی امت و نظام اسلامی در جهان هستیم.

فرماندار شیراز با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران تجدید حیات دین بود یادآور شد: انقلاب در زمانی ارایه شد که دین در کشور کم رنگ شده بود و از این رو بود که ملت ما راه و فرمایشات امام(ره) را ادامه دادند.